廣島必去建築景點！海上夢幻純白大理石國度　宮島最新咖啡藝廊

▲▼ 生口島與高根島。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲生口島與高根島有許多媲美藝術品的特色建築。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

瀨戶內國際藝術節2025夏季展期正熱烈展開，吸引眾多藝術迷規劃行程造訪。同樣位於瀨戶內海的廣島縣，也擁有許多媲美藝術品般的特色建築景點，如生口島上由白色大理石打造的「未來心之丘」，純白結構搭配碧海藍天超夢幻；名列日本三景之一的宮島，今年也有新開幕的複合式藝文空間，等待旅人造訪。

隸屬於廣島縣瀨戶田町的「高根島」與「生口島」宛如一座開放式美術館，共有17件戶外現代藝術作品分佈於島上，與島上風光自然融合。

▲▼廣島未來心之丘。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲位於生口島的「未來心之丘」。

其中生口島上的「耕三寺」、「未來心之丘」更備受旅人喜愛。耕三寺以色彩鮮豔繽紛，收藏多項重要文化財聞名；旁邊的「未來心之丘」則由白色大理石打造，與瀨戶內海與藍天相映成趣，形成夢幻景致，是島上極具代表性的建築藝術景點。

▲▼廣島市環境局中工廠。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲▼廣島市環境局中工廠。

▲▼廣島市環境局中工廠。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

廣島市的「廣島市環境局中工廠」則顛覆大眾對垃圾焚化廠的刻板印象。由建築大師谷口吉生設計，以透明開放的現代風格呈現，中央玻璃通道貫穿廠區，讓參觀者能清楚觀賞垃圾處理流程，透過結合科技與美學的設計，使廠區成為兼具教育意義與公共藝術價值的特色建築。

▲▼廣島「御手洗」保留了江戶時代的劇場、茶屋、旅宿等歷史建築。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲「御手洗」保留了江戶時代的劇場、茶屋、旅宿等歷史建築。

▲▼廣島「三原城」的本丸遺址與三原車站相連。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲「三原城」的本丸遺址與三原車站相連。

在御手洗與三原市，則能感受歷史建築的復古氛圍。御手洗保存完整的江戶時代古老街區，被列為國家重要傳統建造物群保存地區，街道兩旁的民宅、神社、劇場、茶屋與旅宿，靜靜訴說過往繁華。三原市的「三原城遺址」與車站相連，石垣與護城河倒影營造詩意景致；當地的大島神社則以67座朱紅色鳥居相連，通往高台聖域，並能俯瞰壯闊瀨戶內海。

▲▼位於宮島市的「MAGOJii cafe ＆ gallery」。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲位於宮島市的「MAGOJii cafe ＆ gallery」。

位於宮島的「MAGOJii cafe ＆ gallery」由楓葉饅頭名店倉庫改建，今年5月全新開幕，融合咖啡館與藝廊功能，並能眺望嚴島神社與大鳥居。另一處同樣於今年5月開幕的「森林與花之繪本博物館Garden Lei」則由舊餐廳改造，館內收藏各式繪本，搭配花園與童趣氛圍，成為親子同遊的好去處。

