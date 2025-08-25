ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
清心福全推薦「5款無糖人氣飲品」　優多綠、鮮奶茶都有

▲▼清心福全。（圖／清心福全提供）

▲清心福全盤點5款「控糖也好喝」的人氣飲品。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

看準手搖控想喝飲料又想減少糖分攝取，手搖飲品牌「清心福全」盤點5款人氣無糖也好喝的飲品，無論是純茶或是奶茶類通通一次滿足。

根據衛生福利部國民健康署公布調查，台灣18歲以上成人過重及肥胖比例已超過5成，主因與高糖飲食息息相關，更大幅增加罹患糖尿病、代謝症候群等慢性病風險。這讓喜歡喝手搖飲的消費者開始注意飲料中的糖分攝取，近2年選擇無糖的消費者大增20%，顯示「好喝無負擔」已成新趨勢。

▲▼清心福全。（圖／清心福全提供）

▲優多綠茶以減糖配方優多搭配特級綠茶，不加糖也好喝。

清心福全盤點5款「控糖也好喝」的人氣飲品，擁有炭焙清香的「烏龍綠茶」，渾厚馥郁、尾韻回甘潤不苦澀；「鮮奶茶」以醇雅茶韻的錫蘭紅茶為基底，搭配崙背鮮乳與瑞穗鮮乳，香醇滑順；「特級奶綠」則帶有渾厚茶香、奶味適中，口感溫潤順口。

業者也推薦人氣王「優多綠茶」，使用自帶酸甜風味的獨家減糖配方優多，搭配清爽特級綠茶，不額外加糖也能滿足嗜甜味蕾；酸香「梅子綠茶」不加糖更能品味到話梅酸、甘、鹹的滋味，讓無糖能成為手搖飲日常。

▲▼SOMA推出全新「蜜飲烏龍系列」，加碼推出3款新甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲SOMA推出全新「蜜隱烏龍系列」。（圖／記者蕭筠攝）

另外，SOMA時隔12年推出全新專屬烏龍茶「蜜隱烏龍」，茶葉經過24小時龍眼木細火烘焙，賦予茶湯帶有隱隱龍眼香，入口甘潤。其中「純蜜隱烏龍」保留烏龍茶最純粹香氣及甘韻，推薦「類無糖」隱藏比例，精準糖量去掉純茶微澀感，售價60元。

「蜜隱烏龍精粹茶歐蕾」則是選用鮮乳坊鮮乳結合烏龍茶、龍眼蜜調製而成，茶香濃郁又帶有溫潤奶感，售價100元；還有「青梅蜜隱烏龍」售價80元、「純青森蘋蜜隱烏龍」售價120元。

清心福全 SOMA

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

米可白愛犬離世收「真毛擬真公仔」　秒落淚：是我的錢錢

