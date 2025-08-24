ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全球最強10大泡麵「台灣2品牌上榜」　新加坡叻沙拉麵連10年奪冠

▲全球最強10大泡麵「台灣2品牌上榜」。（圖／取自「The Ramen Rater」網站）

▲全球最強10大泡麵，台灣2品牌上榜。（圖／取自The Ramen Rater網站）

記者黃士原／台北報導

累積百萬粉絲關注的「美國泡麵達人」里納許（Hans Lienesch），日前在部落格公布2025年「全球十大美味泡麵排行榜」，來自台灣的「流星拌麵-紅油擔擔口味（阿舍食堂）」與「黃金鵝油炸醬麵（老媽乾麵）」都有進榜，而新加坡百勝廚的「叻沙全麥拉麵」則已經連續10年拿到第1名。

有「泡麵之神」稱號的Hans Lienesch，自2002年起評論全球泡麵，並且開設網站「The Ramen Rater」，至今已評測超過5000款來自世界各地的泡麵，受到全球粉絲關注，他每年發布的全球10大泡麵排行榜更被視為是重要的指標。

▲新加坡百勝廚「叻沙全麥拉麵」。（圖／取自「The Ramen Rater」網站）

▲新加坡百勝廚「叻沙全麥拉麵」。（圖／取自The Ramen Rater網站）

里納許日前公布了2025年全球前10大美味泡麵排行榜，其中第1名是來自新加坡的百勝廚「叻沙全麥拉麵」，這款麵食已連10年拿下榜首，第2名為日本一風堂「Karaka辣拉麵」，第3名則由台灣阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔口味」拿下，同樣來自台灣的老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」，則是拿到第6名。

▲灣阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔口味」。（圖／取自「The Ramen Rater」網站）

▲阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔口味」。（圖／取自The Ramen Rater網站）

▲老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」。（圖／取自「The Ramen Rater」網站）

▲老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」。（圖／取自The Ramen Rater網站）

阿舍食堂表示，「流星拌麵-紅油擔擔口味」運用專利「雙軌道刀模」製麵技術與非油炸低溫風乾工法，打造出星芒狀螺旋麵體，保留極佳彈性與咬感，配上老甕烏醋與辣油的酸辣激香，口感濃郁層次豐富。里納許認為這款麵體富有嚼勁，酸辣醬風味非常出色。

2025年全球前十大美味泡麵排行

第1名：新加坡百勝廚「叻沙全麥拉麵」
第2名：日本一風堂 「Karaka辣拉麵」
第3名：台灣阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔口味」
第4名：新加坡Irvins＆日清「鹹蛋黃乾麵」
第5名：馬來西亞MyKuali 「檳城白咖喱麵」
第6名：台灣老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」
第7名：馬來西亞Mamee 主廚「印尼炒麵仁當口味」
第8名：日本札幌一番「 鹿兒島黑豬高湯味噌拉麵」
第9名：印尼Indomie 「特色風味炒麵」
第10名：韓國不倒翁「辣炒年糕泡麵」

關鍵字： 美食雲 韓國 米其林指南三星 米其林三星 三星餐廳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

藍波老師救援摔車阿北！　女兒也下車一起搬東西

推薦閱讀

全球最強10大泡麵

全球最強10大泡麵

宜蘭巷弄藏「可訂位＋寵物友善」咖啡

宜蘭巷弄藏「可訂位＋寵物友善」咖啡

11家連8年米其林摘星餐廳一次看

11家連8年米其林摘星餐廳一次看

東北角海鮮餐廳挖寶！碗公裝小卷米粉只賣150

東北角海鮮餐廳挖寶！碗公裝小卷米粉只賣150

玩花蓮海洋公園「學生最低0元」

玩花蓮海洋公園「學生最低0元」

北部3大花火秀！淡水600秒煙火在今晚

北部3大花火秀！淡水600秒煙火在今晚

桃園竹圍魚鱻節　8/24「超級孩子王」登場

桃園竹圍魚鱻節　8/24「超級孩子王」登場

釜山免費景點「希望階梯單軌電車」

釜山免費景點「希望階梯單軌電車」

王品集團3品牌推七夕情人節優惠

王品集團3品牌推七夕情人節優惠

方蒔摘米其林一星　隔天9月訂位全滿

方蒔摘米其林一星　隔天9月訂位全滿

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全球最強10大泡麵

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

北部3大花火秀！淡水600秒煙火在今晚

苗栗客家合菜餐廳懶人包！

彰化2千坪「鹿角蕨複合園區」試營運

49家名店齊聚「泡芙節」市集　beard papa's開賣2款限定口味

六福村墓碑鎮9/6回歸　住房專案開跑

釜山免費景點「希望階梯單軌電車」

淡水600秒壓軸煙火本周日登場

桃園竹圍魚鱻節　8/24「超級孩子王」登場

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

全球最強10大泡麵

宜蘭巷弄藏「可訂位＋寵物友善」咖啡

11家連8年米其林摘星餐廳一次看

東北角海鮮餐廳挖寶！碗公裝小卷米粉只賣150

玩花蓮海洋公園「學生最低0元」

北部3大花火秀！淡水600秒煙火在今晚

桃園竹圍魚鱻節　8/24「超級孩子王」登場

釜山免費景點「希望階梯單軌電車」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366