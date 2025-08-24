全球最強10大泡麵「台灣2品牌上榜」　新加坡叻沙拉麵連10年奪冠

▲全球最強10大泡麵，台灣2品牌上榜。（圖／取自The Ramen Rater網站）

記者黃士原／台北報導

累積百萬粉絲關注的「美國泡麵達人」里納許（Hans Lienesch），日前在部落格公布2025年「全球十大美味泡麵排行榜」，來自台灣的「流星拌麵-紅油擔擔口味（阿舍食堂）」與「黃金鵝油炸醬麵（老媽乾麵）」都有進榜，而新加坡百勝廚的「叻沙全麥拉麵」則已經連續10年拿到第1名。

有「泡麵之神」稱號的Hans Lienesch，自2002年起評論全球泡麵，並且開設網站「The Ramen Rater」，至今已評測超過5000款來自世界各地的泡麵，受到全球粉絲關注，他每年發布的全球10大泡麵排行榜更被視為是重要的指標。

▲新加坡百勝廚「叻沙全麥拉麵」。（圖／取自The Ramen Rater網站）

里納許日前公布了2025年全球前10大美味泡麵排行榜，其中第1名是來自新加坡的百勝廚「叻沙全麥拉麵」，這款麵食已連10年拿下榜首，第2名為日本一風堂「Karaka辣拉麵」，第3名則由台灣阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔口味」拿下，同樣來自台灣的老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」，則是拿到第6名。

▲阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔口味」。（圖／取自The Ramen Rater網站）

▲老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」。（圖／取自The Ramen Rater網站）

阿舍食堂表示，「流星拌麵-紅油擔擔口味」運用專利「雙軌道刀模」製麵技術與非油炸低溫風乾工法，打造出星芒狀螺旋麵體，保留極佳彈性與咬感，配上老甕烏醋與辣油的酸辣激香，口感濃郁層次豐富。里納許認為這款麵體富有嚼勁，酸辣醬風味非常出色。

2025年全球前十大美味泡麵排行

第1名：新加坡百勝廚「叻沙全麥拉麵」

第2名：日本一風堂 「Karaka辣拉麵」

第3名：台灣阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔口味」

第4名：新加坡Irvins＆日清「鹹蛋黃乾麵」

第5名：馬來西亞MyKuali 「檳城白咖喱麵」

第6名：台灣老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」

第7名：馬來西亞Mamee 主廚「印尼炒麵仁當口味」

第8名：日本札幌一番「 鹿兒島黑豬高湯味噌拉麵」

第9名：印尼Indomie 「特色風味炒麵」

第10名：韓國不倒翁「辣炒年糕泡麵」