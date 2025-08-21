ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

SOMA「蜜隱烏龍系列」新上市　加碼推3款茶點心

▲▼SOMA推出全新「蜜飲烏龍系列」，加碼推出3款新甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲SOMA睽違12年推出全新「蜜隱烏龍系列」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「SOMA」時隔12年再度推出全新茶飲選擇「蜜隱烏龍」，並以這款茶做為基底推出4款新品，包括結合鮮乳的「蜜隱烏龍精粹茶歐蕾」、加入奇亞籽及青梅的「青梅蜜隱烏龍」等，即日起於全門市上市，同步推出3款烏龍茶香點心。

▲▼SOMA推出全新「蜜飲烏龍系列」，加碼推出3款新甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼蜜隱烏龍系列一共有4款飲品。

▲▼SOMA推出全新「蜜飲烏龍系列」，加碼推出3款新甜點。（圖／記者蕭筠攝）

SOMA推出全新專屬烏龍茶「蜜隱烏龍」，茶葉經過24小時龍眼木細火烘焙，賦予茶湯帶有隱隱龍眼香，入口甘潤；首推「純蜜隱烏龍」，保留烏龍茶最純粹香氣及甘韻，推薦「類無糖」隱藏比例，精準糖量去掉純茶微澀感，售價60元。

奶茶控必喝招牌「蜜隱烏龍精粹茶歐蕾」，選用鮮乳坊鮮乳結合烏龍茶、龍眼蜜調製而成，茶香濃郁又帶有溫潤奶感，售價100元；還有加入酸甜青梅及奇亞籽的「青梅蜜隱烏龍」，售價80元、調和日本青森蘋果汁的「純青森蘋蜜隱烏龍」，售價120元，即日起於全門市開喝。

▲▼SOMA推出全新「蜜飲烏龍系列」，加碼推出3款新甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲加碼推出3款烏龍茶入味的新甜點。

SOMA同步推出3款以蜜隱烏龍入味的全新甜點，包括「蜜隱烏龍瑪德蓮」，每一口都能吃到蛋香結合茶香，售價60元；「蜜隱烏龍夾心餅乾」則在酥香餅體內夾入濃厚茶香內餡，售價50元，以及「SOMA烏龍茶歐蕾法國酥」，歐式點心搭配烏龍餡，打造外層酥脆、內裡柔潤的口感，售價49元。

▲▼特．好喝推出全新柚香林萌金萱系列。（圖／特．好喝提供）

▲「特．好喝」推出全新柚香林萌金萱系列。（圖／特．好喝提供）

另外，「特．好喝」全門市近日也推出全新2款果茶，「柚香林萌金萱」以手採金萱作為茶底，搭配葡萄柚與檸檬，且吸得到豐富果肉，中杯售價60元、大杯70元；「柚香林萌絨蜜金萱」則選用柚香林萌金萱為基底，最後淋上手打雪白奶霜，變成消暑系奶蓋果茶，每杯售價70元。

【你可能也想看】

►拿坡里金賞烏魚子、濃起司派對披薩新上市　限時買1送1
►獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光
►肯德基周末推「炸雞桶6折」　開學季點心買1送1

關鍵字： 美食情報 美食雲 SOMA 特．好喝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

推薦閱讀

全家推「香蕉火龍果牛奶」　水果新品一次看

全家推「香蕉火龍果牛奶」　水果新品一次看

北市2七夕專案！凱撒贈近3千自助晚餐

北市2七夕專案！凱撒贈近3千自助晚餐

SOMA「蜜隱烏龍系列」新上市

SOMA「蜜隱烏龍系列」新上市

深澳漁港「土地公廟雪花冰」有吃有保佑

深澳漁港「土地公廟雪花冰」有吃有保佑

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款全降」　家樂福加碼買1送1

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款全降」　家樂福加碼買1送1

21風味館「4大限時優惠」只有今天

21風味館「4大限時優惠」只有今天

圓山飯店「28坪景觀套房」買1送1

圓山飯店「28坪景觀套房」買1送1

辦桌外燴起家深藏市場賣了近百年！

辦桌外燴起家深藏市場賣了近百年！

台北國泰萬怡Buffet推晚鳥買一送一

台北國泰萬怡Buffet推晚鳥買一送一

台南鍋燒意麵外送「多台北12倍」！南部訂單排行曝

台南鍋燒意麵外送「多台北12倍」！南部訂單排行曝

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

彰化2千坪「鹿角蕨複合園區」試營運

基隆「20分鐘煙火無人機秀」8/29登場

雅室牛排台中七期店試營運

圓山飯店「28坪景觀套房」買1送1

王品「尬鍋」只營業到8/31

新竹按摩竟有滷肉飯吃到飽！

大稻埕煙火今「雙倍施放」至600米寬

平日500「港點、炸螃蟹」吃到飽！

高雄「方蒔」奪一星、服務大獎成贏家

「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名開跑

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

全家推「香蕉火龍果牛奶」　水果新品一次看

北市2七夕專案！凱撒贈近3千自助晚餐

SOMA「蜜隱烏龍系列」新上市

深澳漁港「土地公廟雪花冰」有吃有保佑

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款全降」　家樂福加碼買1送1

21風味館「4大限時優惠」只有今天

圓山飯店「28坪景觀套房」買1送1

辦桌外燴起家深藏市場賣了近百年！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366