SOMA「蜜隱烏龍系列」新上市　加碼推3款茶點心

▲SOMA睽違12年推出全新「蜜隱烏龍系列」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「SOMA」時隔12年再度推出全新茶飲選擇「蜜隱烏龍」，並以這款茶做為基底推出4款新品，包括結合鮮乳的「蜜隱烏龍精粹茶歐蕾」、加入奇亞籽及青梅的「青梅蜜隱烏龍」等，即日起於全門市上市，同步推出3款烏龍茶香點心。

▲▼蜜隱烏龍系列一共有4款飲品。

SOMA推出全新專屬烏龍茶「蜜隱烏龍」，茶葉經過24小時龍眼木細火烘焙，賦予茶湯帶有隱隱龍眼香，入口甘潤；首推「純蜜隱烏龍」，保留烏龍茶最純粹香氣及甘韻，推薦「類無糖」隱藏比例，精準糖量去掉純茶微澀感，售價60元。

奶茶控必喝招牌「蜜隱烏龍精粹茶歐蕾」，選用鮮乳坊鮮乳結合烏龍茶、龍眼蜜調製而成，茶香濃郁又帶有溫潤奶感，售價100元；還有加入酸甜青梅及奇亞籽的「青梅蜜隱烏龍」，售價80元、調和日本青森蘋果汁的「純青森蘋蜜隱烏龍」，售價120元，即日起於全門市開喝。

▲加碼推出3款烏龍茶入味的新甜點。

SOMA同步推出3款以蜜隱烏龍入味的全新甜點，包括「蜜隱烏龍瑪德蓮」，每一口都能吃到蛋香結合茶香，售價60元；「蜜隱烏龍夾心餅乾」則在酥香餅體內夾入濃厚茶香內餡，售價50元，以及「SOMA烏龍茶歐蕾法國酥」，歐式點心搭配烏龍餡，打造外層酥脆、內裡柔潤的口感，售價49元。

▲「特．好喝」推出全新柚香林萌金萱系列。（圖／特．好喝提供）

另外，「特．好喝」全門市近日也推出全新2款果茶，「柚香林萌金萱」以手採金萱作為茶底，搭配葡萄柚與檸檬，且吸得到豐富果肉，中杯售價60元、大杯70元；「柚香林萌絨蜜金萱」則選用柚香林萌金萱為基底，最後淋上手打雪白奶霜，變成消暑系奶蓋果茶，每杯售價70元。