台北國泰萬怡Buffet推「平日晚鳥買一送一」　平均每人760元

▲台北國泰萬怡Buffet晚間8點後入場用餐，即享晚鳥買一送一優惠。（圖／台北國泰萬怡提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻七夕情人節約會聚餐商機，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen 11月15日前推出「肉食主義」全新主題菜色，同時10月30日前晚間8點後入場用餐，即享晚鳥買一送一優惠，平均每人760元。

隨著七夕情人節、開學季的腳步越來越近，MJ Kitchen即日起至11月15日推出「肉食主義」主題菜色，主打以各種肉類為特色，由「南洋金沙酥香腱骨排」拉開序幕，金黃鹹香的外衣包裹著軟嫩的豬腱骨，先慢火蒸烤後加入金沙醬大火翻炒，滿溢膠質與肉香。「鵪鶉醬香嫩牛肉」以炒韓式醬滷底，搭配紅棗燉煮鵪鶉蛋與牛肉。「黑啤醇燉嫩牛尾」則是先將牛尾烤過後慢火燉煮，加入黑啤酒香與豆瓣醬、甜麵醬。

▲台北國泰萬怡Buffet假日午晚餐時段，持續供應松葉蟹腳吃到飽。（圖／台北國泰萬怡提供）

除了各類肉類料理，9月之後也正式進入秋天吃蟹的季節，全餐期時段皆提供日本海岐香箱蟹，平日晚餐及假日全餐期時段，也提供生食級天使紅蝦或牡丹蝦，假日午晚餐時段，持續供應松葉蟹腳吃到飽。同時，適逢開學季，即日起至10月30日每周一至周四，萬豪旅享家會員於晚間8點後入場用餐，即享晚鳥買一送一（服務費另計），等於平均每人760元。

▲9月3日軍人節出示軍人證、9月28日教師節憑教師證至松鶴自助餐廳用餐，更可享全日餐期75折優惠。（圖／台北圓山大飯店提供）

另外， 為向長年守護國土的國軍，以及辛勤耕耘教育的教師致上最高敬意，圓山大飯店9月1日至9月30日推出「軍教雙節感恩專案」。凡持軍人或教師相關證件於指定餐廳消費滿額，即可免費獲贈「圓山東密道導覽券」。此外，9月3日軍人節出示軍人證、9月28日教師節憑教師證至松鶴自助餐廳用餐，更可享全天餐期75折優惠。

▲泰市場8月底前的周二、周三，2人以上同行用餐，即享每位1180元優惠價。（圖／記者黃士原攝）

近日則有網友發現泰市場推出「好朋友限定」優惠，8月底前的周二、周三的晚餐時段，2人以上同行即享1180元＋10%的優惠價，等於是原價1580元+10%的75折，活動只剩下2天，想吃的民眾趕快訂位。