台東機關車庫舉辦千人早餐活動　免費請吃「烤鴨堡配豆漿」

▲台東機關車庫舉辦千人早餐活動。（圖／雲品國際提供）

▲台東機關車庫舉辦千人早餐活動，免費請吃「烤鴨堡配豆漿」。（圖／雲品國際提供）

記者黃士原／台北報導

台東舊火車站在今年夏天迎來新篇章！雲品國際攜手台東縣政府，8月24日在歷史建築「台東機關車庫」前，舉辦「舊站早安．千人早餐」共餐活動，名額共計1000位，額滿為止，即日起開放報名，更多詳情可前往台東縣政府民政處官方臉書查詢。

雲品國際與台東縣政府修復「台東機關車庫」，將舊時代的鐵道文化資產重新以當代的樣貌展現在民眾面前。作為全台唯一完整保存的日式半木造車庫建築，始建於1917年的機關車庫，不僅承載著台東鐵道發展的歷史印記，更見證百年來台灣社會的時代轉折，是東部珍貴的歷史遺跡。

▲台東機關車庫舉辦千人早餐活動。（圖／雲品國際提供）

▲雲品國際與台東縣政府修復「台東機關車庫」，將舊時代的鐵道文化資產重新以當代的樣貌展現在民眾面前。（圖／雲品國際提供）

8月24日登場的「舊站早安．千人早餐」共餐活動，雲品國際表示，當天會由結合港式點心與烤鴨三吃的餐廳「機關車庫 Tea House 1917」，將在現場限量提供1000份「烤鴨堡配豆漿」早餐，並邀請正聲廣播電台進駐現場，打造Live Studio實況錄音與廣播體驗。活動現場還有抽獎活動，將送出雲朗觀光集團住宿券、機關車庫餐飲現金抵用券、北町丼飯屋餐飲現金抵用券，以及由台東縣政府提供哆啦A夢熱氣球合作周邊商品。

「舊站早安．千人早餐」共餐活動名額共計1000位，額滿為止，報名可至https://reurl.cc/GN4VyG填寫報名資料，更多詳情可洽台東縣政府民政處官方臉書（https://www.facebook.com/share/p/1F73SZDjHc/）查詢。

▲9月3日軍人節出示軍人證、9月28日教師節憑教師證至松鶴自助餐廳用餐，更可享全日餐期75折優惠。（圖／台北圓山大飯店提供）

▲9月3日軍人節出示軍人證、9月28日教師節憑教師證至松鶴自助餐廳用餐，更可享全日餐期75折優惠。（圖／台北圓山大飯店提供）

另外， 為向長年守護國土的國軍，以及辛勤耕耘教育的教師致上最高敬意，圓山大飯店9月1日至9月30日推出「軍教雙節感恩專案」。凡持軍人或教師相關證件於指定餐廳消費滿額，即可免費獲贈「圓山東密道導覽券」。此外，9月3日軍人節出示軍人證、9月28日教師節憑教師證至松鶴自助餐廳用餐，更可享全天餐期75折優惠。

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

