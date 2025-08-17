就在今天！10分鐘高空煙火綻放漁人碼頭　八里22座沙雕免費賞

▲2025八里城市沙雕展至10月12日，今年以《數碼寶貝》主題打造22座沙雕、6座光雕裝置。（圖／翻攝自新北水漾）



記者彭懷玉／綜合報導

淡水漁人碼頭第二場煙火今晚8點登場，與此同時，「2025八里城市沙雕展」也已開放參觀，22座沙雕、6座光雕裝置點綴八里左岸公園，如同化身卡通世界，還能透過趣味心理測驗，找到專屬自己的數碼夥伴。

▲22座沙雕把八里左岸公園化身卡通世界。（圖／翻攝自新北水漾）



第8屆「2025八里城市沙雕展」展至10月12日，今年與經典動畫《數碼寶貝》合作，以「被選召的孩子們」為主題，分為4大章節。高灘處指出，從「創始之地」選擇數碼夥伴，經歷「徽章試煉」及「成長試煉」，最終邁向「究極對決」。

▲小朋友開心與比丘獸合影。（圖／新北高灘處提供）



此外，也新增數位互動遊戲，民眾掃描QRCODE，可透過心理測驗找到專屬夥伴，完成任務體驗進化過程，即可兌換限量好禮，兌換時間為展期假日的下午2點起，數量有限、換完為止。

▲▼「沙雕師工作坊」今年開放青少年免費報名參加；夜晚點燈更夢幻。（圖／新北高灘處提供）



高灘處說，繼去年的「小小沙雕師」，今年也推出青少年限定的「沙雕師工作坊」(8月23日、30日、9月13日)，開放8至15歲青少年免費報名參加，在沙雕師專業指導下，創作出專屬沙雕作品。而今年展覽與八里左岸觀光協會及周邊旅宿業者合推多項優惠方案，八里左岸觀光協會也將於8月23日發放新北幣。

▲▼2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂8月10日煙火秀實景，今晚再迎第二場煙火。（圖／新北市漁業處提供）



賞完沙雕，淡水漁人碼頭10分鐘煙火秀將於今（17日）晚8點登場，本次以「碼頭印象」為主題，12吋高空煙火照亮夜空，由主色調淡水藍搭配淺檸檬黃，營造清新宜人的海港風情，並分為三個章節呈現。

不僅如此，「仲夏微醺之夜」則邀請DJ劉丞、歌手黃烱銘，以及張菡與朱全雙人組接力演出，以輕電音為主軸，融合現場Live演唱，為觀眾帶來視聽覺盛宴。

旅客可漫步於燈光點點的美食市集，品嚐手搖飲、茶酒，搭配人氣漢堡與香氣四溢的燒烤美食，沉醉在這片海港夜色中，藉此放鬆身心。

▲淡海輕軌淡水漁人碼頭站。（圖／記者彭懷玉攝）



由於可預期湧入大量人車潮，活動當日公車、捷運、輕軌都將加開班次，建議民眾多利用大眾運輸前往，從捷運紅樹林站轉乘輕軌往漁人碼頭，或從捷運淡水站轉搭紅26公車均可到達會場。