德國「國王湖」路線、必看景點攻略　上湖區玻璃鏡面山水太夢幻

▲國王湖是德國必去景點。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／德國報導

四季皆美的德國必去景點「國王湖」，被譽為是「真實版人間仙境」，無論是晴天或雲霧繚繞時，皆有不同美景。《ETtoday新聞雲》整理推薦玩法與搭船路線、沿途風景，尤其是上湖區的鏡面山水倒影，絕對讓人一見難忘。

國王湖（Königssee）位於德國與奧地利中間的貝希特斯加登（Berchtesgaden）國家公園裡，是德國最清澈、最深、也最知名的湖泊。若從慕尼黑出發，單趟車程約3小時左右，旅客可搭配鄰近有百年歷史的「貝希特斯加登鹽礦」規劃為一日遊路線。

▲▼國王湖遊船乘船碼頭。（圖／記者蔡玟君攝）

■國王湖遊船路線

國王湖經典行程就是搭船遊湖，為了保護水源，遊船均使用不產生廢氣的電動船。所有遊船路線與售票均從下湖區的Seelände碼頭出發，路線分為較短程的「Seelände－St. Bartholomä」與前往上湖區、單程約1小時的「Seelände－Salet Obersee」。

當地導遊表示，由於上湖區只在每年4月至10月中旬（2025年為4月20至10月12日）開放船隻前往，若在10月之前造訪，推薦直接買「Seelände－Salet Obersee」來回船票，不但能前往上湖區的秘境天堂，中間也可在St. Bartholomä下船，看經典的紅蔥頭教堂。

▲搭國王湖遊船座位記得選「右去左回」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲雲霧繚繞時的國王湖自有一番浪漫。（圖／記者蔡玟君攝）

■搭船賞景小訣竅與沿途風景

從Seelände碼頭出發，座位記得選擇「右去左回」，可以更好地捕捉沿途風光。在前往上湖區的途中，除了沿途讓人屏息的湖光山色美景，在岩壁一隅可看到為了紀念曾經在1688年造成71人罹難的船難，而立下的紅色十字架；途經回音谷時，船員還會拿出小喇叭吹奏一曲，讓旅客實際感受當地特殊地形造就的回音谷魅力。

▲為了紀念船難罹難者的紅色十字架。（圖／記者蔡玟君攝）

▲行經回音谷時會有小喇叭演奏。（圖／記者蔡玟君攝）

▲紅蔥頭教堂「聖巴爾多祿茂教堂（St. Bartholomä）」是國王湖最經典風景。（圖／記者蔡玟君攝）

被網友暱稱為紅蔥頭教堂的聖巴爾多祿茂教堂（St. Bartholomä）是國王湖最經典的景色，還沒靠岸，矗立在群山之間的紅色教堂特別醒目，可以選擇從船上捕捉，或下船走進教堂欣賞，若時間充裕，教堂周邊也有數條健行步道讓人探索。在地導遊則建議，若是購買到上湖區的船票，建議去程先搭船直達上湖區，回程再於中間下船遊覽教堂。

▲國王湖上湖區碼頭Salet Obersee。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼國王湖上湖區Obersee。（圖／記者蔡玟君攝）

■秘境天堂上湖區

經過近1小時船程，抵達碼頭Salet，下船後沿著步道徒步約15分鐘，即可抵達上湖區。上湖區的湖泊比主湖更加寧靜與澄澈，鏡面般的山水倒影，水天一色景觀彷彿真的置身人間天堂，湖畔遺世獨立的小屋，更是所有人來訪必拍景點。

▲通往上湖的步道途中風景優美。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼每一處皆是自然之美。（圖／記者蔡玟君攝）

沿著步道漫步也是種享受，彷彿來到綠色仙境般，豐富的自然植被與潺潺流水，加上一旁綿延至天邊的壯闊群山，在雲霧繚繞中更加如夢似幻。若時間允許，旅客也可以沿著步道走至上湖區對岸的瀑布區再返回，探索更多美景。

▲國泰航空慕尼黑航線每周提供4個來往航班。（圖／記者蔡玟君攝）

現在想要前往德國慕尼黑也很方便。國泰航空「香港－慕尼黑」於今年6月開航，提供每周一、二、四、六共4個來往航班。航班出發時間為香港時間凌晨1點10分自香港國際機場出發，德國當地時間早上7點55分抵達；回程為德國當地時間下午1點55分出發，香港時間隔日清晨6點50分抵達香港國際機場，台灣旅客可利用國泰航空「台北－香港」每天12個來往航班串接，只要轉機一次，即可抵達巴伐利亞首府。