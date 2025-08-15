王品「石二鍋」首度插旗花蓮市　暫定9月中旬開幕

▲王品「石二鍋」首度插旗花蓮市。(圖／王品提供)

記者黃士原／台北報導

王品旗下火鍋「石二鍋」主打平民價格，除了爆香石頭鍋、剝皮辣椒鍋，連牛奶鍋也很受歡迎，近期品牌將首度進軍花蓮市，第1家分店預計9月中旬開幕，當地人想吃不用跑到羅東了。

2009年王品集團進軍火鍋市場，首創石二鍋，以同一個鍋、兩種口味，傳承懷舊石頭鍋的先炒再煮，提供消費者「一炒二香三煮四鮮」的用餐體驗，除了招牌爆香石頭鍋外，剝皮辣椒鍋、牛奶鍋也很受歡迎。此外，網友也特別推薦店裡的冬瓜檸檬冰沙，還有人戲稱「被火鍋耽誤的冬瓜檸檬冰沙店」。

目前王品旗下火鍋「石二鍋」全台合計有89家分店，本島僅花東地區還沒有分店，近期品牌將首度進軍花蓮市，第1家分店預計9月開幕，當地人想吃不用跑到羅東了。

此外，石二鍋暑假推出期間限定的「芋泥相遇牛奶鍋」，將綿密細緻的芋泥球搭配香濃起司片，一起變成濃郁香醇的芋泥牛奶湯底，只賣到8月31日，部分門市已完售；同時間上市還有鹹香百搭「起司牛奶鍋」，加價升級39元起。

▲樂多多集團再推新品牌「新・肉多多」，主打日本A5和牛與美國PRIME等級牛肉。（圖／記者黃士原攝）

另外，樂多多集團旗下擁有多個品牌，其中客單價近2000的無菜單鐵板燒「明水然・樂」深受消費者喜愛，因此決定積極開發中高價鍋物市場，推出「新・肉多多」新品牌，主打日本A5和牛與美國PRIME級牛肉，同時供應海鮮、豬羊，單人套餐530元起，雙人套餐1838元起，8月16日插旗台北東區試營運。

▲貴州紅酸湯（下）、麻辣牛奶湯（上）兩款新湯頭。（圖／記者黃士原攝）

除了頂級肉品，「新・肉多多」湯底多達15種可選擇，除了一般常見的昆布湯、麻辣湯、石頭湯，團隊還研發出貴州紅酸湯、麻辣牛奶湯兩款新湯頭，前者是將新鮮的紅辣椒、西紅柿等食材，經過發酵處理而成；後者使用辣椒、花椒、大紅袍花椒、青花椒等食材調製而成川味麻辣底醬為基礎，再加入牛奶調和，創造出麻辣與奶香融合的特別風味。