台灣GODIVA開賣「LABUBU霜淇淋、奶昔」　買就送超Q湯匙

▲台灣GODIVA開賣LABUBU聯名霜淇淋、奶昔系列。（圖／GODIVA提供）

記者蕭筠／台北報導

比利時巧克力品牌「GODIVA」日前找來POP MART旗下超人氣IP「THE MONSTERS」合作，推出LABUBU霜淇淋、奶昔聯名系列，更搭配LABUBU不鏽鋼湯匙、限定包裝，即日起在台灣開賣。

GODIVA跨界聯名LABUBU搶先於香港等地推出，一開賣便掀起話題，不到1周即完售。台灣GODIVA今日也宣布販售LABUBU聯名系列，包括3款霜淇淋、2款奶昔，並以「森林精靈」LABUBU的奇幻故事做為創作發想。

▲▼LABUBU霜淇淋、奶昔聯名系列一次看。

霜淇淋、奶昔皆在表層鋪滿莓果凍乾，選用酸甜蔓越莓、藍莓及草莓搭配濃厚巧克力，再放上綠色巧克力葉、開心果碎粒點綴，打造多層次口感，更設計LABUBU霜淇淋不鏽鋼湯匙，以及LABUBU限定包裝，霜淇淋有黑巧克力、白巧克力、雙重巧克力選擇，售價皆為299元，奶昔則提供黑巧克力、牛奶巧克力口味，售價220元。

▲COLD STONE找來立頓聯名推出全新「蜜桃冰茶雪貝」。（圖／記者蕭筠攝）

美國冰淇淋品牌COLD STONE今年則再度找來「立頓」聯名推出全新「蜜桃冰茶雪貝」，選用立頓蜜桃水果茶製成「蜜桃冰茶雪貝」，再佐以酸甜草莓、法式草莓軟糖丁，還加入水蜜桃晶珠增添口感，限時販售至8月28日。