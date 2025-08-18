10月連假玩富國島　網美熱點全收藏

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

今年的中秋與雙十連假各有三天，只要聰明安排、請假三天，就能享有一段難得的「請三休六」超值長假！不妨把握機會飛往越南人氣爆紅的度假天堂——富國島，走訪夢幻打卡景點、主題樂園與日落沙灘，把所有網美景點一次拍好拍滿！

▲搭世界最長跨海纜車，從空中看海好療癒。

來富國島，絕不能錯過跨海纜車體驗！這條世界最長的跨海纜車，是通往樂園的歡樂捷徑。當纜車升空，彷彿懸浮在碧海藍天之間，腳下是波光粼粼的海面與點點漁船，遠方海岸線如風情畫一般展開，從空中俯瞰海岸，視野壯闊、美得令人屏息。

▲地中海日落小鎮散發濃濃義式風情。

在富國島，竟能一秒穿越到歐洲？日落小鎮直接打破想像，宛如把地中海搬到越南！色彩繽紛的屋舍沿坡而建，拱門街道與石板路交織成絕美街景，中央村鐘樓靈感來自義大利聖彼得廣場，還有仿龐貝古城的遺址、象徵永恆愛戀的親吻之橋等地標，宛如電影場景般夢幻。

▲在野生動物園，與長頸鹿近距離接觸。

富國島上的珍珠樂園，是越南規模最大、設施豐富的度假勝地，結合自然美景與現代化設施，這處遊樂園集水陸遊戲、探險活動和教育體驗於一體，歐洲街道、奇幻王國、祕密村莊、海王宮殿、冒險世界、龍捲風世界，不同主題區各有特色，無論想尋求刺激，或是了解海洋生物；不管你是冒險派、親子族群，還是想來拍美照，怎麼玩都過癮。

▲珍珠奇幻主題樂園，大小朋友都喜歡。

富國島的日落也很有名，當夕陽緩緩沉入海平面，整片天空染成橘紅色，海浪輕拍岸邊，氣氛浪漫至極；搭配沙灘上的裝置藝術，怎麼拍都像雜誌封面一樣好看。在沙灘酒吧點杯雞尾酒，或踩著細沙漫步海濱，感受時間緩慢流動的美好，日落沙灘不只是打卡景點，更是放鬆心靈的療癒角落。

▲日落海灘驚見大象在海上漫步？！

●推薦行程：

隱世璀璨富國島夢幻探索六日 (4星+5星) (中秋假期)

https://reurl.cc/4NWg5V

●行程特色：

•升等兩晚五星（Premier Residences或同級）

•加碼一餐一人一隻龍蝦/夕陽景觀餐廳

•珍珠樂園、太陽島樂園、富國動物園、跳島出海通通包

更多資訊：

天海旅行社(02) 2516-9788

https://reurl.cc/jQXOEL