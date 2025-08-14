好丘推「翻轉酥」中秋限定禮盒　可可布朗有「黃金軟餅乾」

▲好丘「翻轉酥」有6種口味。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

記者蕭筠／台北報導

搶攻中秋節商機，台灣貝果品牌「好丘 GOOD CHO’S」推出中秋禮盒，全新登場的「翻轉酥」有6種口味。另外，美式布朗尼甜點店「coco.Brownies可可布朗」則是推出黃金軟餅乾、台灣烏龍茶布朗尼等禮盒，即日起正式開賣。

▲翻轉酥一共有6種口味。

●好丘 GOOD CHO’S

好丘推出全新「翻轉酥」禮盒，以鳳梨酥、蛋黃酥做為靈感發想，餅皮選用法國麵粉及荷蘭皇家奶油經過低溫熟成、烘烤，打造輕盈酥鬆口感，餡料則採用黃金比例配置，入口先就能吃到脆裂酥皮感，再來是滿滿餡料香。

首波推出6種口味內餡，「豆沙鹹蛋黃」是滑順紅豆與濃郁的鹹蛋黃的組合；「金黃鳳梨」則結合台灣土鳳梨；「黑糖黑芝麻」選用手炒黑糖融合芝麻醬；「柑橘巧克力」以頂級法芙娜巧克力為基底搭配柑橘果香；「香橙檸檬」使用天然果皮交織檸檬泥；「紅玉紅茶」則是南投魚池紅玉紅茶揉合豆沙，每一款都香氣十足，每盒售價420元，即日起全門市上市。

▲coco.Brownies推出2款中秋禮盒。（圖／coco.Brownies提供，下同）

●coco.Brownies可可布朗

coco.Brownies推出2款中秋禮盒選擇，有「5入綜合黃金軟餅乾禮盒」，鹹香的鹹蛋黃結合巧克力豆軟餅乾，外層酥香還有內餡流心，內含黃金流沙軟餅乾2入、黑金流沙軟餅乾3入，建議使用烤箱或氣炸鍋加熱3至5分鐘流心效果最佳，售價550元。

▲▼有綜合軟餅乾、烏龍茶布朗尼禮盒。

「5入台灣烏龍茶布朗尼禮盒」嚴選台灣高山烏龍茶融入布朗尼當中，茶香、可可香一次滿足，內含東方美人烏龍布朗尼、四季烏龍布朗尼、桂花烏龍布朗尼、鐵觀音烏龍布朗尼、珍珠烏龍奶茶布朗尼各1入，建議常溫退冰15分鐘或烤箱輕熱1至3分鐘提升香氣，售價450元，即日起於各門市、官網每日限量販售。