亞尼克「蛋黃酥生乳捲」中秋限定賣　還有全新流心蛋黃酥

▲亞尼克中秋節限定新品一次看。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的中秋節，生乳捲品牌「亞尼克」以蛋黃酥為靈感推出2款期間限定生乳捲，包括「蛋黃酥風味生乳捲」、「奶黃流心脆脆生乳捲」，香濃北海道奶霜結合鹹蛋黃卡士達製成奶黃奶霜，捲進泡芙蛋糕當中，打造濃郁滋味，更首度開賣流心蛋黃酥，即日起正式上市。

▲有「蛋黃酥風味生乳捲」、「奶黃流心脆脆生乳捲」2款全新生乳捲。

▲蛋黃酥風味生乳捲裡面有鹹蛋黃卡士達奶黃奶霜、紅豆粒餡。

亞尼克中秋限定生乳捲來了，首推「蛋黃酥風味生乳捲」，以北海道奶霜融合屏東「鹽紅土鴨蛋」特調而成的鹹蛋黃卡士達奶黃奶霜、紅豆粒餡，除了吃得到鹹香蛋黃，還有紅豆粒餡，搭配黑芝麻奶黃泡芙蛋糕，香氣滿滿，每條售價525元、獨享捲售價465元。

「奶黃流心脆脆生乳捲」則以金沙奶黃流心結合北海道奶霜製成鹹蛋黃卡士達餡，再加入巧克力酥菠蘿增添口感，搭配加入鹹蛋黃的奶黃泡芙蛋糕，口感清爽不甜膩，每條售價525元，限於網路販售。

▲▼亞尼克今年更首度推出「奶黃流心蛋黃酥禮盒」。

今年更首度推出「奶黃流心蛋黃酥禮盒」，以港點經典技術把傳統內餡變成「雙餡流心」推出2種口味，「奶黃流心蛋黃酥」嚴選屏東「鹽紅土鴨蛋」秘製濃郁奶黃金沙及流心，入口就能吃到綿密鹹香奶黃金沙；「香芋奶黃流心蛋黃酥」則以綿密、低甜度的芋泥包覆滑順奶黃流心，層次更豐富，禮盒提供松木典藏版（原味3顆、香芋3顆）售價968元，以及經典版（原味4顆、香芋5顆）售價882元。

▲再睡5分鐘人氣飲品「棉被午茉綠」變成「棉被午茉奶油夾心餅」。（圖／再睡5分鐘提供，下同）

同樣為搶攻中秋節商機，再睡5分鐘找來甜點品牌「簡單李」合作推出限量聯名中秋禮盒「月月聚」，內含2種口味，包括全新「棉被午茉綠奶油夾心餅」，選用鹹甜奶蓋搭配帶有茉莉花香氣的綠茶製成綿密雙層內餡，再結合日本昭和麵粉與綠茶製成的雙層餅皮，另一口味為「焦糖奶油夾心餅」，酥脆餅皮包裹著天然奶油及焦糖餡，每盒售價330元。

▲再睡5分鐘X簡單李中秋限定聯名禮盒「月月聚」限量開賣。

月月聚禮盒即日起於全台再睡5分鐘門市、簡單李門市及官網同步開賣，至9月9日前可享不限盒數9折優惠、早鳥價297元；門市還有隨手購單顆棉被午茉綠奶油夾心餅優惠價49元，至8月23日前於再睡5分鐘門市購買任一飲品搭配夾心餅1顆可享飲品折價10元組合價，每杯可加購1顆。