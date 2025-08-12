ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中海洋館「8展區亮點先看」！懸浮水槽、8米水母展缸全台首創

▲台中海洋館將於8月21日啟動試營運。（圖／業者提供）

▲台中海洋館將於8月21日啟動試營運。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

台中海洋館將於8月21日啟動試營運，以「從台中河川流向世界之海」為主軸，亮點包含全台首創懸浮於半空中的蓮之水槽，以及全台首座室內人工溼地、全國規模最大的水母展示區。帶領遊客化身成魚，隨著水的流動，從山林、河川一路漂向遼闊大海，展開一場沉浸式的奇幻旅程。

▲台中海洋館將於8月21日啟動試營運。（圖／業者提供）

▲全台首創「懸浮蓮之水槽」，透過仰望或俯視等不同視角，欣賞大甲溪生態。（圖／業者提供）

8大展區搶先看
 3F 台中河川：全台首創「懸浮蓮之水槽」，透過仰望或俯視等不同視角，欣賞大甲溪生態；另有12個獨立展示區，並首度加入兒童視角缸體，讓民眾用爬行或探望等方式探索微觀世界。

▲台中海洋館將於8月21日啟動試營運。（圖／業者提供）

▲全台唯一室內人工溼地，開放民眾親身踏入，感受潮汐漲退的樂趣。（圖／業者提供）

4F 濕地區：全台唯一室內人工溼地，隨著時間變化的潮汐漲退，開放民眾親身踏入感受大自然的樂趣。環繞濕地區多種生物中，橫帶射水魚發出強力水柱噴射覓食的畫面，更是難得的生態奇景。還有全台最大7公尺花園鰻展示缸，將再次成為焦點。

▲台中海洋館將於8月21日啟動試營運。（圖／業者提供）

▲▼8公尺寬的巨型水母展缸，包括台灣首展的烏鴉帽水母與巨型南美洲海刺水母。（圖／業者提供）

▲台中海洋館將於8月21日啟動試營運。（圖／業者提供）

3F 水母區：全國規模最大，匯集20種水母，包括台灣首展的烏鴉帽水母與巨型南美洲海刺水母。而全台最大、8公尺寬的巨型展缸，數千顆水母配上沉浸式投影，彷彿置身水母幻境。

▲台中海洋館將於8月21日啟動試營運。（圖／業者提供）

▲開放式展示缸可以站在觀景平台近距離觀察麥哲倫企鵝。（圖／業者提供）

2F 企鵝區：國內首見開放式展示缸，可以站在觀景平台近距離觀察麥哲倫企鵝，或躺在水槽下以仰望視角感受療癒時光。

▲台中海洋館將於8月21日啟動試營運。（圖／業者提供）

▲40種絢麗珊瑚以立體開放式展示出來。（圖／業者提供）

2F 璀璨珊瑚：40種絢麗珊瑚以全台首創立體開放式展示，猶如打開自然珠寶盒。

▲台中海洋館將於8月21日啟動試營運。（圖／業者提供）

▲▼360度透明無邊際展缸結合互動投影，讓遊客彷彿與鯊魚共游。（圖／業者提供）

▲台中海洋館將於8月21日啟動試營運。（圖／業者提供）

2F 鯊魚巡游：360度透明無邊際展缸結合互動投影，讓遊客彷彿與鯊魚共游，一圓與鯊共舞的美夢。

▲台中海洋館將於8月21日啟動試營運。（圖／業者提供）

▲1F 黑潮之海能與大尾虎鮫等巨型生物相見歡。（圖／業者提供）

1F 黑潮之海：往樓下走，如同跟著黑潮下潛於壯闊洋流中，與大尾虎鮫等巨型生物相見歡，搭配震撼的劇場式沉浸投影，近距離感受大海的奧秘。

▲台中海洋館將於8月21日啟動試營運。（圖／業者提供）

▲1F 海洋學園提供全景互動投影。（圖／業者提供）

1F 海洋學園：全景互動投影寓教於樂，親子共學海洋知識的最佳終點站。

▲台中海洋館將於8月21日啟動試營運。（圖／業者提供）

▲首次開放全透明飼育後場，包含珊瑚、水母、濕地實驗室與中部首座水生生物收容中心。（圖／業者提供）

透明後場與飼育互動
 首次開放全透明飼育後場，包含珊瑚、水母、濕地實驗室與中部首座水生生物收容中心。遊客可近距離透過玻璃認識水母從水螅體培育到水母的過程，以及觀察飼育員日常與生態培育過程，獲得飼育員才知道的小知識。

▲台中海洋館將於8月21日啟動試營運。（圖／業者提供）

▲濕地區旁主題餐廳可賞夕陽光影。（圖／業者提供）

咖啡吧與主題餐廳
 館內設有一間主題餐廳與兩間咖啡吧，濕地區旁主題餐廳可賞夕陽光影；5樓景觀咖啡廳俯瞰台灣海峽與高美濕地；黑潮之海旁飲品吧則提供沉浸視角。試營運期間，1樓與5樓咖啡廳同品項第二杯半價。

▲台中海洋館將於8月21日啟動試營運。（圖／業者提供）

▲國內首見企鵝開放式展示缸，可以站在觀景平台或躺在水槽下，以仰望視角感受療癒時光。（圖／業者提供）

試營運優惠
 為維護參觀品質，8月21日至9月25日採梯次分流，線上預購全面開賣，全票種8折優惠，讓民眾以全新視角邂逅海洋魅力。

關鍵字： 台中旅遊 台中海洋館 梧棲旅遊 台中海洋生態館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

父告別式！顏清標致詞當場激動落淚　「爸爸在天之靈會保佑大家」

推薦閱讀

價格太貴被罵翻！台中海洋館開幕票房慘

價格太貴被罵翻！台中海洋館開幕票房慘

桃園最新「大型氣墊水樂園」夏季限定

桃園最新「大型氣墊水樂園」夏季限定

亞尼克中秋推蛋黃酥生乳捲、流心蛋黃酥

亞尼克中秋推蛋黃酥生乳捲、流心蛋黃酥

AirAsia開航伊斯坦堡　單程3400元起

AirAsia開航伊斯坦堡　單程3400元起

新竹縣市15家美食入選必比登

新竹縣市15家美食入選必比登

「遊艇挺好，安全FOLLOW ME」　航港局宣導遊艇航行安全

「遊艇挺好，安全FOLLOW ME」　航港局宣導遊艇航行安全

有飲全新小飛象聯名開跑

有飲全新小飛象聯名開跑

苗栗最Chill溫泉酒店爽泡美人湯

苗栗最Chill溫泉酒店爽泡美人湯

曾是清代台北機器局的所在地！

曾是清代台北機器局的所在地！

台東熱氣球嘉年華/13、8/14活動取消

台東熱氣球嘉年華/13、8/14活動取消

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

米其林必比登推介名單出爐

觀音瀑布門票降價　6種人免費

必比登10家新入榜潛力店家搶先看

楊柳逼近！明天「大稻埕煙火」取消

北中南4城市19家掉出必比登

圓山「森林方舟」新完工　還能賞煙火

台中隱世湖畔動物園！可愛萌寵超友善

台北四大鰻魚飯「濱松屋」沒歇業

苗栗350坪「波感溫室」試營運

新北市15家入選必比登推介

熱門行程

最新新聞更多

價格太貴被罵翻！台中海洋館開幕票房慘

桃園最新「大型氣墊水樂園」夏季限定

亞尼克中秋推蛋黃酥生乳捲、流心蛋黃酥

AirAsia開航伊斯坦堡　單程3400元起

新竹縣市15家美食入選必比登

「遊艇挺好，安全FOLLOW ME」　航港局宣導遊艇航行安全

有飲全新小飛象聯名開跑

苗栗最Chill溫泉酒店爽泡美人湯

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366