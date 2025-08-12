台中海洋館「8展區亮點先看」！懸浮水槽、8米水母展缸全台首創

▲台中海洋館將於8月21日啟動試營運。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

台中海洋館將於8月21日啟動試營運，以「從台中河川流向世界之海」為主軸，亮點包含全台首創懸浮於半空中的蓮之水槽，以及全台首座室內人工溼地、全國規模最大的水母展示區。帶領遊客化身成魚，隨著水的流動，從山林、河川一路漂向遼闊大海，展開一場沉浸式的奇幻旅程。

▲全台首創「懸浮蓮之水槽」，透過仰望或俯視等不同視角，欣賞大甲溪生態。（圖／業者提供）

8大展區搶先看

3F 台中河川：全台首創「懸浮蓮之水槽」，透過仰望或俯視等不同視角，欣賞大甲溪生態；另有12個獨立展示區，並首度加入兒童視角缸體，讓民眾用爬行或探望等方式探索微觀世界。

▲全台唯一室內人工溼地，開放民眾親身踏入，感受潮汐漲退的樂趣。（圖／業者提供）

4F 濕地區：全台唯一室內人工溼地，隨著時間變化的潮汐漲退，開放民眾親身踏入感受大自然的樂趣。環繞濕地區多種生物中，橫帶射水魚發出強力水柱噴射覓食的畫面，更是難得的生態奇景。還有全台最大7公尺花園鰻展示缸，將再次成為焦點。

▲▼8公尺寬的巨型水母展缸，包括台灣首展的烏鴉帽水母與巨型南美洲海刺水母。（圖／業者提供）



3F 水母區：全國規模最大，匯集20種水母，包括台灣首展的烏鴉帽水母與巨型南美洲海刺水母。而全台最大、8公尺寬的巨型展缸，數千顆水母配上沉浸式投影，彷彿置身水母幻境。

▲開放式展示缸可以站在觀景平台近距離觀察麥哲倫企鵝。（圖／業者提供）

2F 企鵝區：國內首見開放式展示缸，可以站在觀景平台近距離觀察麥哲倫企鵝，或躺在水槽下以仰望視角感受療癒時光。

▲40種絢麗珊瑚以立體開放式展示出來。（圖／業者提供）

2F 璀璨珊瑚：40種絢麗珊瑚以全台首創立體開放式展示，猶如打開自然珠寶盒。

▲▼360度透明無邊際展缸結合互動投影，讓遊客彷彿與鯊魚共游。（圖／業者提供）

2F 鯊魚巡游：360度透明無邊際展缸結合互動投影，讓遊客彷彿與鯊魚共游，一圓與鯊共舞的美夢。

▲1F 黑潮之海能與大尾虎鮫等巨型生物相見歡。（圖／業者提供）

1F 黑潮之海：往樓下走，如同跟著黑潮下潛於壯闊洋流中，與大尾虎鮫等巨型生物相見歡，搭配震撼的劇場式沉浸投影，近距離感受大海的奧秘。

▲1F 海洋學園提供全景互動投影。（圖／業者提供）

1F 海洋學園：全景互動投影寓教於樂，親子共學海洋知識的最佳終點站。

▲首次開放全透明飼育後場，包含珊瑚、水母、濕地實驗室與中部首座水生生物收容中心。（圖／業者提供）

透明後場與飼育互動

首次開放全透明飼育後場，包含珊瑚、水母、濕地實驗室與中部首座水生生物收容中心。遊客可近距離透過玻璃認識水母從水螅體培育到水母的過程，以及觀察飼育員日常與生態培育過程，獲得飼育員才知道的小知識。

▲濕地區旁主題餐廳可賞夕陽光影。（圖／業者提供）

咖啡吧與主題餐廳

館內設有一間主題餐廳與兩間咖啡吧，濕地區旁主題餐廳可賞夕陽光影；5樓景觀咖啡廳俯瞰台灣海峽與高美濕地；黑潮之海旁飲品吧則提供沉浸視角。試營運期間，1樓與5樓咖啡廳同品項第二杯半價。

▲國內首見企鵝開放式展示缸，可以站在觀景平台或躺在水槽下，以仰望視角感受療癒時光。（圖／業者提供）

試營運優惠

為維護參觀品質，8月21日至9月25日採梯次分流，線上預購全面開賣，全票種8折優惠，讓民眾以全新視角邂逅海洋魅力。