清心福全聯名變種吉娃娃推新周邊　有萌梗黑T、 行李箱貼

▲清心福全聯名變種吉娃娃推出全新2款周邊。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「清心福全」今年8月找來當紅圖文IP「變種吉娃娃」合作，繼首波的9款聯名紙杯搭配「好吉杯語錄」，這次推出2款限量新周邊，包括落肩T-shirt、行李箱貼，8月12日起限時15天於全門市開放加價預購。

▲變種吉娃娃聯名T-shirt共有2種款式。

清心福全推出2款變種吉娃娃限量周邊，聯名T-shirt共有2種設計，A款正面胸口印有一隻變種吉娃娃，手抱清心福全的招牌愛心，背面則是變種吉娃娃手拿愛心氣球，俏皮又可愛；B款則大玩諧音，正面是變種吉娃娃從愛心後方探頭而出，背面印有多種不同水果與配料，且巧妙融合了變種吉娃娃的臉龐，化身為「超ㄎㄧㄤ水狗」配料圖。

▲3款行李箱貼十分可愛。

同步推出3款行李箱貼，其中一款為變種吉娃娃端坐在馬桶上滑手機，搭配一坨可愛的Q版小黃金；另一款是變種吉娃娃騎著腳踏車登場，搭配一顆「吉」的招牌臉愛心；最後一款則是變種吉娃娃戴上全罩式耳機、手握遊戲機手把，一旁還有清心福全飲料杯的Q版圖樣。

以上周邊於8月12日起至8月26日在清心福全全門市開放預購，凡消費任一飲品即可以490元預購1件聯名T-shirt，行李箱貼加購價為150元1張，數量有限、售完為止。

▲日出茶太歡慶20周年推出限量「20周年限量茶太娃娃盲盒套組」 。（圖／日出茶太提供，下同）

另外，為歡慶20周年，日出茶太全門市限量開賣「20周年茶太娃娃盲盒套組」，內含500ml指定明星飲品1杯、茶太娃娃盲盒1個與透明一杯袋1個，售價199元，每個盲盒內皆隨機附贈茶太娃娃角色吊飾，全台限量2萬隻，抽中隱藏款「白金限量版」還可獲得「Chatime免費喝一年」的超值大獎，全台限量20個。

活動期間凡購買飲品單筆消費滿249元加碼送「20周年限定帆布袋」1個；9月30日前憑茶太娃娃吊飾回店購買飲品還可享「第2杯半價」優惠。

▲茶太娃娃盲盒一共有11款角色。

日出茶太限量「茶太娃娃盲盒」一共有11款角色，結合世界各地文化靈感、人氣飲品及品牌形象，其中台灣代表BooBoo揹著包子、抱著黑糖珍奶，療癒可愛；澳洲的Koa則是抱著珍奶打盹的無尾熊角色；加拿大的Beavo是認真築壩的河狸；印尼的Nusa帶來南洋珍奶氣息；菲律賓的Mani活力滿滿；最特別的白金限定角色Lumi則擁有珍珠光澤般的低調魅力。