花蓮拉麵名店「定置漁場三代目」進軍台北　推限定款麻辣胡麻沾麵

▲來自花蓮的魚白湯拉麵品牌「定置漁場三代目」宣布，台北首家分店8月16日開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

東部拉麵名店插旗台北中山拉麵戰區！來自花蓮的魚白湯拉麵品牌「定置漁場三代目」宣布，台北首家分店8月16日開幕，地點位於晶華酒店後面巷弄內，除了原本招牌口味，還與「杜甲 A-Ma」聯名推出「小川椒濃胡麻醬沾麵」，只有這裡才吃得到。

▲招牌柚子胡椒麵。（圖／記者黃士原攝）

▲魚骨味噌麵。（圖／記者黃士原攝）

創立於2019年的定置漁場三代目，以東台灣現流魚獲與傳統定置漁法為基礎，打造出獨具台灣味的膠原魚白湯拉麵，一路從花蓮開到羅東、基隆與花蓮將軍府，今年夏天首次插旗台北，落腳在拉麵品牌林立的中山區、晶華酒店後面巷弄內的獨棟建築。

▲北海道生食級大干貝撈麵。（圖／記者黃士原攝）

定置漁場三代目台北中山店佔地約30坪，設有兩層樓空間，共約30席座位，店內延續品牌一貫風格，以「產地直送、在地風土」為核心，從七星潭北方4公里處的東昌定置漁場將漁獲新鮮直送餐桌，重現膠原魚白湯的純粹鮮美。

與市面上多數拉麵店不同，定置漁場三代目的靈魂湯頭是膠原魚白湯，採用每日新鮮直送的魚骨，以大火熬煮6小時以上，熬出乳白色濃郁膠質，富含高營養價值卻不油膩，濃而不腥。招牌口味有融合魚湯與柚子胡椒清香的「柚子胡椒麵（290元）」、大火熬煮6小時以上的「鮮魚美白湯麵（280元）」、「魚骨味噌麵（290元）」，另外還有「鬼頭刀海鮮湯飯（330元）」、「北海道生食級大干貝撈麵（330元）」等特殊品項。

▲小川椒濃胡麻醬沾麵。（圖／記者黃士原攝）

▲七星潭炸魚。（圖／記者黃士原攝）

▲本港蝦醬炸透抽。（圖／記者黃士原攝）

台北中山店開幕也將首度推出與「杜甲 A-Ma」聯名的「小川椒濃胡麻醬沾麵（350元）」，以自製濃郁胡麻醬為基底，搭配杜甲小川椒油，打造出集合「鮮、香、麻、辣」的全新風味。麵體選用Q彈滑順的中粗波浪麵條，佐上炙燒鬼頭刀魚片、糖心蛋與時蔬，同時附上一碗鮮美的膠原魚白湯。

除了拉麵，店裡也提供多款炸物，包括「本港蝦醬炸透抽」、「七星潭炸魚」、「香蔥串炸白銀魚」等。

▲SOMMÉ「松露奶油野菇雞肉捲．澄清雞湯拉麵」。（圖／記者黃士原攝）

另外，隱身在台北通化夜市附近巷弄的「SOMMÉ」，由食材策展團隊「FoodSeason食時可樂」與兩位主廚楊子毅及胡旭峰共同打造，SOMMÉ靈感取自法文Consommé，就是指澄澈純淨、卻需耗時多道工序反覆過濾的法式澄清湯。餐廳去年底開幕初期，主打的就是跳脫傳統日式框架的法式澄清湯拉麵，提供兩款固定經典風味拉麵，與1款不定期更新的主廚限定拉麵。

7月起，SOMMÉ調整營運模式，除了招牌法式澄清湯拉麵，同時也供多款風味小點。固定菜單「松露奶油野菇雞肉捲．澄清雞湯拉麵」湯頭使用老母雞與大量蔬菜先熬製基底，再用大量的雞絞肉跟雞蛋白進行澄清，然後再加上新鮮蛤蜊汁，增加鮮味。楊子毅提到，最後還會再加與舞菇炒過的雞油，讓湯頭「鮮上加鮮」。