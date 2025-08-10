住長崎稻佐山飯店看世界新三大夜景　秘境公園體驗做風箏、賞夕陽

▲從長崎稻佐山可欣賞世界新三大夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

提到長崎最知名的景點，就是名列世界新三大夜景之一的稻佐山了，除了可以搭纜車登上稻佐山觀景台外，位於半山腰處的「稻佐山觀光飯店」，館內設有觀景台與酒吧，讓房客能欣賞夜景外，還能尋找隱藏版的心形點燈。

▲稻佐山觀光飯店大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲飯店曙館客房。（圖／記者蔡玟君攝）

稻佐山觀光飯店地理位置得天獨厚，同時坐擁夜景與山景，170間客房分布於本館與曙館，各享有不同景觀，如曙館客房除了有落地窗景享受綠意外，也能遠眺長崎市街風光，寬敞的空間將28吋行李箱完全攤開也沒問題。

▲旅客可從飯店戶外觀景台找尋隱藏版心形點燈。（圖／記者蔡玟君攝）

飯店內最大亮點，可以從觀景台、酒吧、溫泉浴場享受世界級夜景。如位於9樓的戶外觀景台，雖然地勢不如稻佐山觀景台高，但在完全無遮蔽下，仍能將長崎夜景一覽無遺，且飯店人員透露，每天約從晚上7點後開始，向山的另一邊遠眺，可看到愛心點燈，是隱藏版亮點。

▲▼飯店酒吧同樣能邊喝特調邊賞夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

飯店酒吧與展望風呂則能舒適地在室內享受夜色。寬敞的酒吧設有面窗座位，旅客可在此點杯專為夜景設計的特色調酒，與好友夢幻夜色中享受微醺時光。

▲▼風頭公園是另一處能欣賞長崎風景的推薦景點。（圖／翻攝自長崎市官方觀光網站）

長崎市另一處推薦賞景地點則是風頭公園。風頭公園位於風頭山，海拔僅約152公尺，白天能俯瞰長崎港，但更多人推薦在此欣賞夕陽與另一角度的長崎夜色。

▲▼長崎風箏博物館「小川風箏店」。（圖／記者蔡玟君攝）

鄰近公園處則有間長崎風箏博物館「小川風箏店」，店內從天花板到牆面均展示作為傳統工藝傳承下來的風箏製作工具，旅客也可以透過事先預約，體驗製作長崎風箏的樂趣。

▲只要事先預約，旅客也可以親手體驗製作。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還能到公園放風箏。（圖／記者蔡玟君攝）

長崎風箏與一般風箏最大不同，是以兩條骨架為底製作成菱形造型，據傳是當年長崎開港，一位荷蘭人帶來的印尼籍隨從傳入，花紋也多爲白、藍和紅三種顏色，加上後來發展出獨特的「風箏合戰」傳統，使長崎風箏聲明大噪。想要規劃結合傳統體驗與賞景，不妨規劃到小川風箏店體驗製作傳統長崎風箏，再散步到風頭公園欣賞夕陽與夜景。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）