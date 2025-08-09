▲長崎伊王島「i+Land nagasaki」度假村入口。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

想要來趟長崎離島親子小旅行，不妨到伊王島走一趟吧！位於島上的歐風度假村「i+Land nagasaki」就是個能在此療癒身心、盡情放空的度假天堂，房內就坐在躺椅上看海，還有九州最大室內SPA主題樂園、海景漫畫閱讀區，或也可前往沙灘玩水上活動，讓大人小孩都能在此玩得過癮。

▲伊王島從曾經礦業興盛的小島，變身度假天堂。（圖／記者蔡玟君攝）

「i+Land nagasaki」度假村所在的伊王島距離長崎市區約40分鐘車程，昔日因礦業盛行，島上居民一度超過6000人，後來礦坑廢止、人口逐漸外移，現在僅剩幾百人住在島上。

▲伊王島海景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼每年夏季開放的沙灘讓旅客盡情玩水上活動。（圖／業者提供）

直到度假村與長崎市政府合作進駐，將島上舊建築活化成遊樂場、增建住宿設施，讓伊王島變成度假天堂。現在想前往度假，可預約「長崎車站－i+Land nagasaki」免費接駁車，也可選擇自駕，或從長崎港大波止航廈搭船前往，約20分鐘即可抵達島上。

▲▼「Terrace Lodge」房型。（圖／記者蔡玟君攝）

度假村內共有3間飯店、豪華露營與寵物友善住宿區，讓旅客依照自己的喜好選擇，例如「Terrace Lodge」每間客房都能欣賞海景，私人陽台設有吊床或躺椅，躺在這悠閑享受海風吹拂超愜意。「NAGI HOTEL」則主打每間客房都是兩張單人床，同樣設有寬闊陽台，適合夫妻、情侶在此度假。

▲「NAGI HOTEL」房型。（圖／業者提供）

「MINATO HOTEL」則適合多人同行的小團體入住，客房最多可一次入住6人，同樣擁有大面窗景將海景盡收眼底；「KAZA HOTEL」除了適合親子入住外，也是無障礙客房，方便輪椅族使用空間。

▲▼寵物友善住宿區「BARK Lodge」。（圖／業者提供）

隨著近年越來越多人喜歡帶著寵物出遊，「i+Land nagasaki」度假村內的「BARK Lodge」就是寵物友善住宿區，不但可以和愛犬一起在房內用餐，1樓客房直接連空大片天然草皮，讓寵物可以盡情在此奔跑。「Kids Glamping Lodge」則適合親子一起在這豪華露營，自己親手烤肉、做料理，房內也有小汽車玩具讓小朋友盡情玩耍。

▲▼小朋友的放電天堂PLAY KIDS LAND。（圖／記者蔡玟君攝）

豐富的公共設施也是吸引親子旅客前往的原因。如有專為小朋友打造的室內玩樂天堂「PLAY KIDS LAND」，有球池、溜滑梯、可爬上爬下的小山丘等。

▲▼也有大人可盡情玩樂的遊樂區。（圖／記者蔡玟君攝）

不僅小朋友有放電處，大人也有專屬空間。業者將當地過去舊活動中心改建，進駐大型遊戲機具，如足球場、投籃機、趣味搏擊、棒球遊戲區等，結合玩樂與競賽，讓許多人玩上半天大汗淋漓、直呼超過癮。

▲▼海景漫畫閱讀區「BOOK & 岩盤 TERRACE」。（圖／記者蔡玟君攝）

喜歡閱讀、看漫畫，或想尋找個寧靜空間休息，度假村內則有海景漫畫閱讀區「BOOK & 岩盤 TERRACE」，提供以日文為主的豐富漫畫、雜誌供閱覽，更有一間間宛如膠囊旅館般半開放的上下舖私人閱讀區，看累了，走出去就是療癒海景。

▲▼九州最大的全天候型溫泉主題樂園「Ark Land Spa」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲露天風呂。（圖／記者蔡玟君攝）

而來到「i+Land nagasaki」絕對不能錯過的還有九州最大的全天候型溫泉主題樂園「Ark Land Spa」，不同的室內水療池、從地下1180公尺處湧出的天然溫泉、海景露天風呂，以及隱私性十足的家庭風呂，讓旅客盡享泡湯樂趣。需留意的是，若身上有刺青，業者提供有可遮擋的貼紙，但如果無法遮蔽導致刺青露出，則無法使用大眾池設施。

▲▼適合想要隱私感旅客的家庭湯屋。（圖／記者蔡玟君攝）

若家庭旅客想要擁有私人泡湯空間，度假村設有獨立湯屋，每天湯屋都有戶外露天風呂與室內泡湯池，更有專屬桑拿房，還可點上豐盛精緻的海味料理在湯屋內品嚐。

