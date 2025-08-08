ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
阿聯酋航空10月起「機上禁用行動電源」　5新制一次看

▲▼阿聯酋航空擴展台北航線，新增每日第二班直飛航班。（圖／阿聯酋提供）

▲阿聯酋航空10月起禁止機上使用行動電源。（圖／阿聯酋提供）

記者蔡玟君／綜合報導

阿聯酋航空今（8日）公告，從10月1日起，搭乘阿聯酋航空任何航班，都禁止在機上使用行動電源，且每位乘客僅可攜帶1個容量低於100瓦時（Wh）的行動電源，提醒旅客注意。

阿聯酋航空表示，近年來，使用行動電源的旅客人數大幅成長，導致全球航空業內與鋰電池相關的機上事故也隨之增加，透過禁止在機上使用行動電源，阿聯酋航空期望大幅降低相關風險。此外，將行動電源存放在機艙內易於取用的位置，也能讓受過訓練的機組人員在發生意外時迅速應對並撲滅火源。

▲▼阿聯酋航空10月起機上禁用行動電源。（圖／翻攝自阿聯酋航空官網）

▲阿聯酋航空除了機上禁用行動電源，也有攜帶數量規定。（圖／翻攝自阿聯酋航空官網

從10月1日起搭乘阿聯酋航空所有航班，旅客都必須遵照以下6項規定，其中包括1項早已行之有年的規則，包括：

1.行動電源不得放入託運行李（原有規定）。

2.每位乘客僅可攜帶一個容量「小於100瓦時（Wh）」的行動電源。

3.禁止在機上使用行動電源為任何個人3C裝置充電。

4.禁止使用飛機電源為行動電源本身充電。

5.所有接受運輸的行動電源必須標示容量資訊。

6.行動電源不得放置於頭頂置物櫃，必須放在座位前方的置物袋或座位下方的包包中。

目前阿聯酋在台提供「台北－杜拜」天天直飛航線，自今年8月1日起更每日以波音777客機增設第二航班架次，故台灣飛杜拜，乘客除了選擇起飛時間外，還能在A380 與波音B777兩款旗艦廣體客機選擇自己喜歡的機型搭乘。
 

