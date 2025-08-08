高雄第2家！王品預告「肉次方」10月進駐夢時代

▲王品「肉次方」預告10月進駐高雄夢時代。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品旗下燒肉吃到飽「肉次方」南京東店今日開幕，同時品牌也預告第10家店將於10月初跟大家見面，地點落腳高雄夢時代，這也是高雄第2家店。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

▲肉次方自助吧也是吃到飽。（圖／王品提供）

肉次方全台有8家店，其中新北市有板橋江子翠店、新店民權店兩家，台北市僅有品牌首店、位於西門町的峨眉店。不過，王品在已歇業品牌「朝粥幫」舊址開設肉次方台北南京東店，今日正式開幕。同時品牌也預告，將於高雄夢時代開出第10家分店，這也是高雄的第2家店。

此外，搶攻平日聚餐商機，王品集團旗下人氣吃到飽品牌「肉次方」，5月推出的3小時爽吃專案原本6月底結束，不過上周品牌宣布活動延長到8月31日，周一至周五14:00進場，可用餐到17:00，除了台北峨眉店，全台分店都適用。

▲ORIGEN「西班牙番茄冷湯」。（圖／業者提供）

另外，繼渥達尼斯磨坊之後，台北慕舍酒店再引進同樣由二星主廚David Yárnoz創設的「ORIGEN 純正西班牙餐廳」，以多樣精緻Refined TAPAS料理為核心，結合西班牙傳統料理靈魂與兩地食材，展現自然、慢食與跨文化的美味哲學，地點位於城市舞台B1。

▲ORIGEN「慢烤伊比利豬」。（圖／業者提供）

台北ORIGEN以「慢」體現品牌精神，注入餐點靈魂的跨文化、跨地域料理，提供前菜、主餐與甜點，包括西班牙南部夏季經典料理「西班牙番茄冷湯」、透抽與鮮蝦搭配清爽生菜的「脆香海味沙拉」、堆疊海味鮮甜的「蟹肉沙拉」，以及「爐烤香草豬肋」、「慢烤伊比利豬」，售價220元至1180元。另有多款飲品，120元起。