ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄第2家！王品預告「肉次方」10月進駐夢時代

▲王品「肉次方」。（圖／王品提供）

▲王品「肉次方」預告10月進駐高雄夢時代。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品旗下燒肉吃到飽「肉次方」南京東店今日開幕，同時品牌也預告第10家店將於10月初跟大家見面，地點落腳高雄夢時代，這也是高雄第2家店。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

▲肉次方自助吧也是吃到飽。（圖／王品提供）

肉次方全台有8家店，其中新北市有板橋江子翠店、新店民權店兩家，台北市僅有品牌首店、位於西門町的峨眉店。不過，王品在已歇業品牌「朝粥幫」舊址開設肉次方台北南京東店，今日正式開幕。同時品牌也預告，將於高雄夢時代開出第10家分店，這也是高雄的第2家店。

此外，搶攻平日聚餐商機，王品集團旗下人氣吃到飽品牌「肉次方」，5月推出的3小時爽吃專案原本6月底結束，不過上周品牌宣布活動延長到8月31日，周一至周五14:00進場，可用餐到17:00，除了台北峨眉店，全台分店都適用。

▲▼ORIGEN「西班牙番茄冷湯」。（圖／業者提供）

▲ORIGEN「西班牙番茄冷湯」。（圖／業者提供）

另外，繼渥達尼斯磨坊之後，台北慕舍酒店再引進同樣由二星主廚David Yárnoz創設的「ORIGEN 純正西班牙餐廳」，以多樣精緻Refined TAPAS料理為核心，結合西班牙傳統料理靈魂與兩地食材，展現自然、慢食與跨文化的美味哲學，地點位於城市舞台B1。

▲ORIGEN「慢烤伊比利豬」。（圖／業者提供）

▲ORIGEN「慢烤伊比利豬」。（圖／業者提供）

台北ORIGEN以「慢」體現品牌精神，注入餐點靈魂的跨文化、跨地域料理，提供前菜、主餐與甜點，包括西班牙南部夏季經典料理「西班牙番茄冷湯」、透抽與鮮蝦搭配清爽生菜的「脆香海味沙拉」、堆疊海味鮮甜的「蟹肉沙拉」，以及「爐烤香草豬肋」、「慢烤伊比利豬」，售價220元至1180元。另有多款飲品，120元起。

關鍵字： 美食雲 王品 肉次方 燒肉吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【I人版生日快樂歌】李多慧見粉絲幫慶生超害羞XD

推薦閱讀

TECH WORLD 館參觀人次突破66萬　舞鈴劇場震撼演出全場爆滿

TECH WORLD 館參觀人次突破66萬　舞鈴劇場震撼演出全場爆滿

台灣改編《虎姑婆》默劇登大阪世博

台灣改編《虎姑婆》默劇登大阪世博

高雄最重口味「榴槤市集」本周末登場

高雄最重口味「榴槤市集」本周末登場

阿聯酋航空10月起機上禁用行動電源

阿聯酋航空10月起機上禁用行動電源

王品預告「肉次方」10月進駐夢時代

王品預告「肉次方」10月進駐夢時代

24K黃金牛排純血和牛每月產量僅55頭

24K黃金牛排純血和牛每月產量僅55頭

花蓮金針花季明登場　花況已達8成

花蓮金針花季明登場　花況已達8成

MOROPAIN明天登台快閃　滿額送Buffet券

MOROPAIN明天登台快閃　滿額送Buffet券

馬拉灣門票暑假買一送一　午後雙人只要899元

馬拉灣門票暑假買一送一　午後雙人只要899元

福隆一日遊地圖先收藏！

福隆一日遊地圖先收藏！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中「熱氣球嘉年華」限時3天

泰市場吃到飽8月底前限時優惠

在地人都來這外帶魚丸！宜蘭百年小吃

東北角最浪漫「外澳浪花市集」

9月這3天國軍、台電員工93折

國聯飯店9/5前自助早餐買一送一

竹科人功夫菜愛店藏身紅磚瓦厝

胖子修餐車才回歸1天又休息

高雄宵夜傳奇「老二腿庫飯」開放加盟

拉麵公子「安全島拉麵」今明限量販售

熱門行程

最新新聞更多

TECH WORLD 館參觀人次突破66萬　舞鈴劇場震撼演出全場爆滿

台灣改編《虎姑婆》默劇登大阪世博

高雄最重口味「榴槤市集」本周末登場

阿聯酋航空10月起機上禁用行動電源

王品預告「肉次方」10月進駐夢時代

24K黃金牛排純血和牛每月產量僅55頭

花蓮金針花季明登場　花況已達8成

MOROPAIN明天登台快閃　滿額送Buffet券

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366