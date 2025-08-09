ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
住喜來登贈3家美食券、100元乘車金　板橋趣桃全新主題房2699元起

▲台北喜來登即日起推出「百年城市探索」住宿專案。（圖／業者提供）

▲位居台北城西核心地段的喜來登酒店，鄰近捷運善導寺站，推出「百年城市探索」住宿專案。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

對國際觀光客來說，「台灣感性」為台灣街景增添鮮明印象。地處台北城西核心地段的喜來登酒店，就順勢推出「百年城市探索」住宿專案，邀旅客住進北市老字號五星飯店，串聯在地人推薦的3家美食名店、古蹟建築與藝文據點，走進台北老城區探索魅力。

▲台北喜來登即日起推出「百年城市探索」住宿專案。（圖／業者提供）

▲專案住進台北喜來登每房每晚6,800元+15.5%起。（圖／業者提供）
「百年城市探索」專案住房期間從8月18日至9月30日，入住可享十二廚自助早餐兩客、百年城市探索地圖及老台北漫遊券，體驗「東一排骨總店」招牌排骨飯等餐點；點豆花前先求籤的「本願豆花店」；近80年「雪王冰淇淋」三家餐點抵用券各一張，並贈送國立台灣博物館四館聯票兩張，以及單趟乘車金100元，每房每晚6,800元+15.5%起。

▲台北喜來登即日起推出「百年城市探索」住宿專案。（圖／業者提供）

▲▼「東一排骨總店」招牌排骨飯、人氣雞腿飯；雪王冰淇淋開店近80年，為台北最老字號手工冰店，以超過70種獨家口味如啤酒、牛肉、麻油等。（圖／業者提供）

▲台北喜來登即日起推出「百年城市探索」住宿專案。（圖／業者提供）

▲台北喜來登即日起推出「百年城市探索」住宿專案。（圖／業者提供）

▲點豆花前先求籤，「本願豆花店」讓每碗豆花充滿儀式感。（圖／業者提供）

附贈的城市探索地圖精選近20個景點，包括西門紅樓、台北天后宮、二二八和平公園、總統府及台北記憶倉庫等，讓旅客從歷史、文化到美食一次蒐羅到位。

▲凱撒趣淘漫旅台北攜手人氣插畫家 LITTOP 日頭推出「日頭來趣淘」聯名住房專案。（圖／業者提供）

▲凱撒趣淘漫旅與插畫家日頭推出「Go Wild, Go Camp」聯名主題房。（圖／業者提供）
另外，新北板橋區的凱撒趣淘漫旅台北，則攜手人氣插畫家 LITTOP 日頭推出「日頭來趣淘」聯名住房專案，將潮流露營元素融入客房與公共空間，打造期間限定主題房型，住一晚2,699元起含早餐。

▲凱撒趣淘漫旅台北攜手人氣插畫家 LITTOP 日頭推出「日頭來趣淘」聯名住房專案。（圖／業者提供）

▲▼「日頭來趣淘」住房專案雙人同行入住，每房2,699元起，享住宿一晚、含早餐及露營迎賓禮組。（圖／業者提供）

▲凱撒趣淘漫旅台北攜手人氣插畫家 LITTOP 日頭推出「日頭來趣淘」聯名住房專案。（圖／業者提供）

插畫角色「阿堡」與美式食物朋友們化身房內抱枕、鏡面貼與趣味立牌，成為拍照打卡點。雙人入住探索客房每晚2,699元起，含自助早餐與露營迎賓禮組，前50組再贈限量周邊商品，專案至9月30日止；8月期間入住三天兩夜並輸入官網折扣碼「NT500」，每晚再折500元，另享高鐵票最高78折優惠。

