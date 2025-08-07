澄清湖全面免費開放　高雄熊將快閃、還能玩風箏著色趴

▲高雄澄清湖。（圖／高雄市政府觀光局提供，下同）

記者蔡玟君／高雄報導

高雄市的澄清湖今夏全面免費開放！自7月1日起，澄清湖風景區由高雄市政府正式代管並全面免收門票，成為市民暑假放風、親子出遊的首選。市府更結合暑假旺季規劃一系列活動，包括「高雄熊快閃出任務」、親子共創的「風箏著色趴」以及引進餐車進駐等亮點，將澄清湖打造成融合美食、娛樂與自然的新型態城市綠洲。

▲高雄澄清湖中興塔。

高雄市政府觀光局表示，澄清湖是高雄人共同的童年記憶，市府團隊為讓這片綠地煥然一新，迅速展開基礎設施優化工程，包括人行步道修繕、湖區道路整平等，大幅提升遊園品質。未來也將持續導入互動體驗與季節性主題活動，讓澄清湖四季皆有驚喜，成為真正屬於市民的共享生活場域。

▲高雄熊。

活動亮點方面，8月9日由觀光局主辦的「高雄熊快閃出任務」將率先登場，高雄熊將與高雄市警察局觀光騎警隊一同現身園區與民眾合影互動；暑假期間每周六上午與周日下午，皆可見騎警帥氣巡園的身影。

同日教育局也將於迷宮花園舉辦「親子風箏著色趴」，邀請學齡兒童創作繽紛風箏，感受童趣。此外，每周六上午10時至下午5時，泡茶區也將有特色餐車提供手搖飲與輕食，讓遊客在湖畔綠蔭間愜意消暑。