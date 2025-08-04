台北福華Buffet第2人半價延長到8/31　珍珠坊港點吃到飽同享優惠

▲台北福華「彩虹座」祭2人同行第2人半價延長到8/31。（圖／台北福華提供）

記者黃士原／台北報導

喜歡吃到飽民眾又可撿便宜了。台北福華大飯店自助餐廳「彩虹座」、廣東料理「珍珠坊」吃到飽優惠再延長，8月31日前2人同行平日第2人半價，假日則是第2人打6折。

台北福華大飯店自助餐廳「彩虹座」在6月推出日本美食節，以日本47都道府縣的經典美味為靈感，打造超過50道日式創意料理，原本7月31日結束，不過飯店再延長到8月31日，想吃的民眾要把握機會。此外，主打廣東料理的「珍珠坊」，除了單點菜色，同時也有「港點粵菜吃到飽」方案，60道精選招牌料理無限供應。

▲台北福華的珍珠坊也有「港點粵菜吃到飽」方案可選擇。（圖／取自台北福華官網）

彩虹座與珍珠坊都是台北福華大飯店的人氣餐廳，5月時曾推出2人同行平日第2人半價、假日第2人打6折優惠，7月宣布再延長到8月31日，以彩虹座平日午餐計算，原價每人1550元+10%（1705元），折扣後2人餐價是2325元+10%，平均每人1279元，單人現省400多元。珍珠坊港點粵菜吃到飽平日午餐原價每人1250元+10%，折扣後2人餐價是1875元+10%，平均每人1031元，單人現省200多元。

▲身分證同桌累計對中3個以上數字「8」，吃「悅．市集」全桌68折。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

另外，台北新板希爾頓酒店館內「悅．市集」全日自助餐廳，8月期間2人以上同行用餐，出示身分證同桌累計對中3個以上數字「8」，整桌最高可享68折優惠，每位餐費最低842元起，品嚐多道異國料理如招牌現切爐烤牛排、主題限定加勒比海風味烤雞腿，及主廚推薦威靈頓牛排等。

擁有350坪寬敞空間的MU TABLE是礁溪寒沐的Buffet餐廳，原本平日晚餐4人同行可享1人免費活動只到7月底，業者日前也宣布延長到8月29日，以平日晚餐每人1380+10%計算，平均每人1173元。