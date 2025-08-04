五桐號夏季最新「抹茶系列」來了　紅豆粉粿抹茶冰必喝

記者蕭筠／台北報導

搶攻夏日商機，手搖飲品牌「五桐號」推出全新「抹茶系列」，嚴選來自京都宇治的抹茶粉末搭配清涼冰沙、綿密奶霜及多層次配料，一共有4款新飲品選擇，首推「紅豆粉粿抹茶冰」，用喝的方式神還原國民冰品紅豆粉粿冰棒，8月7日起全門市開賣。

▲五桐號推出全新「抹茶系列」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲「紅豆粉粿抹茶冰（右）」神還原紅豆粉粿冰棒；「抹茶奶霜桂花冰（左）」底層放入滑順綠茶凍。

「紅豆粉粿抹茶冰」選用抹茶冰沙搭配綿密紅豆、Q彈黑糖粉粿，口感層層堆疊，每一口就像在吃紅豆粉粿冰棒，大杯售價89元；「抹茶奶霜桂花冰」先在底層放入滑順綠茶凍，再加入桂花、椰子打成清涼冰沙後，最後淋上厚厚一層抹茶奶霜，大杯售價79元。

▲生椰抹茶奶霜、茉莉抹茶奶霜分別是使用椰子水及茉莉綠茶做為基底搭配抹茶奶霜。

奶霜控則必點「生椰抹茶奶霜（售價79元）」、「茉莉抹茶奶霜（售價60元）」，分別選用泰國椰子水品牌if的香水椰子水、茉莉綠茶做為基底，再搭配香濃抹茶奶霜，層層堆疊出夏日限定滋味；同步推出加價25元即可升級抹茶奶霜，8月7日起正式上市。

▲CoCo推出全新超級食物果飲「紅果蘋安杯」。（圖／CoCo提供）

CoCo全門市8月則開賣全新現打「紅果蘋安杯」，嚴選紅肉火龍果結合新鮮蘋果，加入檸檬汁提味，再放進超級食物奇亞籽，打造酸甜清爽、營養滿分的完美果飲，中杯售價69元，都可訂線上嚐鮮價59元；8月11日起每周一各門市還可享「紅果蘋安杯特價49元」優惠，數量有限、售完為止，此優惠適用全台街邊店，商場店、特定門市不適用。