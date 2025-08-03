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八色烤肉中友店8月底熄燈「全台剩1間」　業者曝最新開店規劃

▲八色烤肉主打提供8種不同口味的豬五花肉。（圖／八色烤肉提供）

▲八色烤肉主打提供8種不同口味的豬五花肉。（圖／八色烤肉提供）

記者蔡玟君／綜合報導

來自韓國的連鎖燒肉「八色烤肉」近日宣佈，台中的「中友門市」因租約到期，將於8月31日結束營業，隨著中友門市收攤，全台的八色烤肉目前只剩下「忠孝店」。但業者也預告，將以全新型態回歸台中，更計畫進軍台南即將開幕的新光三越台南小北門。

「八色烤肉」自2015年首度登台，主打8種口味的烤豬五花肉，並提供多種特色肉品，掀起排隊熱潮。不過從2019年開始桃園店、板橋店陸續收攤，現在台中店也將結束營業。為回饋民眾，即日起至店內消費並出示會員畫面，可免費兌換「海鮮煎餅」一份。

▲八色烤肉mini。（圖／八色烤肉提供）

▲八色烤肉mini。（圖／八色烤肉提供）

八色烤肉也預告，因應消費習慣與用餐型態的轉變，八色烤肉即將以全新樣貌「八色烤肉 mini」回歸台中，預計於下半年進駐新光三越台中中港店與台中港三井OUTLET。

除台中外，台南也列入展店規劃，首站為新光三越台南小北門店，預計於八月中旬開幕，「八色烤肉 mini」計畫於年底前全台拓展至 11 間門市，持續擴點服務更多喜愛八色的消費者。

▲▼八色烤肉中友店結束營業。（圖／翻攝自韓國第一品牌 八色烤肉臉書專頁）

▲八色烤肉中友店結束營業。（圖／翻攝自韓國第一品牌 八色烤肉臉書專頁

關鍵字： 八色烤肉 美食雲 美食情報

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