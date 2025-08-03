花蓮海洋公園「門票買大送小」　看最新超萌水獺、10米哥吉拉

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮遠雄海洋公園迎來新成員－來自台北市立動物園的亞洲小爪水獺「左左」，左左性格親人又活潑，暑假期間正式入住水獺展示區，經常在水中翻滾、潛泳，為遊客帶來滿滿療癒感；園方也從即日起至9月14日為止推出「買大送小」門票優惠。

▲新水獺「左左」來到遠雄海洋公園。（圖／業者提供）

為迎接左左，遠雄海洋公園推出「大手牽小手、買大送小」親子優惠方案。即日起至9月14日止，於官網購買全票（830元），即可免費攜帶一位12歲以下孩童入園。另有花蓮鄉親專屬優惠，即日起至8月31日止，設籍花蓮或身分證U開頭者，現場購票僅需555元，同樣享「一票兩人玩」超值體驗。

園區年度盛事「海洋冰風暴5－怪獸聯盟最終戰」也熱鬧登場。10米高哥吉拉大型氣偶震撼回歸，搭配角色「冰怪 ICE」現身互動，以及融合音樂、水舞的超狂水花派對，邀請遊客換上輕裝、手持水槍，投入這場夏日限定的清涼對戰。

▲雲林劍湖山世界。（圖／業者提供，下同）

雲林劍湖山世界即日起推出暑期超值8月度假方案，「水陸一票暢玩」活動限時至8月底，且當日壽星享有門票100元優惠；為慶祝父親節，8月7日至10日凡於現場購買一張599元優惠票，即可帶爸爸免費入園，憑著優惠，旅客能盡情體驗水陸雙樂園。

▲憑票可玩水陸雙樂園。

為了讓旅客輕鬆省荷包，劍湖山世界8月再加碼五大超值優惠，包括16至22歲青年使用青春動滋券享599元門票買一送一；當日壽星入園，門票僅需100元；原住民與新住民雙人同行每人399元，若是出示活動截圖即享門票買二送一，以及雙人入住五星級渡假飯店每晚只要2599元起。另為迎接父親節，8月7日至10日凡於現場購買一張599元優惠票，即可帶爸爸免費入園。