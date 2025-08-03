淡水「親子度假營」免費玩、爽住24hrs　桃園豪華露營1泊4食優惠

▲蘊泉庄露營房攜手HANSA全新升級登場，讓孩子擁抱海陸野生動物一起入眠。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

暑假過了一半，還沒帶小孩放電的家長看過來。淡水蘊泉庄「2025涼夏親子渡假營」即日起至8月31日開跑，從廚藝、藝術到電玩派對與成長儀式都有；桃園朋趣豪華露營推出「小小旅客半價GO」，3至5歲兒童體驗享半價優惠，供家長們參考。

▲入住金馬桶主題房型可參加專屬活動，闖關成功還能獲得限量小禮物。（圖／業者提供）



淡水-蘊泉庄

淡水蘊泉庄「2025涼夏親子渡假營」即日起至8月31日開跑，針對小家庭設計一系列寓教於樂的體驗課程與活動，從廚藝、藝術到電玩派對與成長儀式通通有，在小小廚神教室，孩子可以動手做料理，不僅吃得開心，還能培養成就感與生活技能。

▲穿上圍裙動手做料理，變身小小廚神。（圖／業者提供）



而受大小朋友歡迎的「一起玩電玩 Switch 2」也登場，邀家族成員同樂，激發孩子的反應力和邏輯力。對於喜愛創作的孩子，不能錯過「秀233 小小藝術家」活動，透過壓克力創作，讓藝術潛能盡情揮灑；小寶寶專屬的傳統「抓周儀式」也在活動期間登場，記錄下專屬孩子成長里程碑。

▲蘊泉庄8月16日至10月12日推出期間限定「沙雕奇緣・蘊旅趣」住房專案，贈「親子沙雕配件包」與特製手作點心組。（圖／業者提供）



不只活動精彩，專案優惠包括指定周六不加價，連住兩晚再享75折，且平日加贈1位兒童加床不加價，早餐加購再享8折。同時，平日住房可享「爽住24小時」（16:00後開始計算），業者表示，凡於活動期間入住，即可加選參加多種親子專屬活動，入住土舍客房最低7,800元起。

▲淡水「蘊泉庄」蘊晨曦木盒早餐。（圖／記者彭懷玉攝）



另為因應八里城市沙雕展，蘊泉庄8月16日至10月12日推出「沙雕奇緣・蘊旅趣」住房專案，7,800元起可入住土舍客房，含雙人早餐，加碼贈送12歲以下平日免費加床、假日入住也不加價，更準備「親子沙雕配件包」與「特製手作點心組」。

▲朋趣豪華露營車的栗比樹屋，適合在夏日午後帶著野餐籃享受午茶時光。（圖／業者提供）



桃園-朋趣豪華露營

天成飯店集團旗下天成逸旅-朋趣豪華露營，推出年度親子主題專案「朋趣放暑假．小小旅客半價GO」，3至5歲兒童體驗享半價優惠，平日周一至周四，雙人一泊四食每晚10,340元起，每房加贈比比家族沐浴泡澡球禮盒，專案自即日起至9月30日開放預訂。

▲天成逸旅-朋趣豪華露營天馬號。（圖／業者提供）



「朋趣放暑假．小小旅客半價GO」專案另贈創意時光活動DIY乙位，讓小朋友在輕鬆氛圍中發揮想像力，留下旅程中的創作紀念。平日入住，加贈瑞穗天合國際觀光酒店乳比雙氣室兒童游泳臂圈乙組。

▲▼比比家族沐浴泡澡球；管家直送-Chill早餐箱。（圖／業者提供）



為讓孩童盡情玩樂放電，園內旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯、綠野賽車等設施全面開放，皆可免費暢玩。此外，每台露營車加贈VR高爾夫體驗一小時，全家人可以一同揮桿挑戰擬真球道。其餘設施如迷你高爾夫、戲水池、健身房等也全數開放。