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輕井澤「拾七石頭火鍋」宣布歇業　全台3家分店只營業到8/31

▲輕井澤「拾七石頭火鍋」宣布歇業。（圖／取自拾七石頭火鍋臉書）

▲輕井澤「拾七石頭火鍋」宣布歇業。（圖／取自拾七石頭火鍋臉書）

記者黃士原／台北報導

輕井澤集團旗下擁有多個餐飲品牌，其中拾七石頭火鍋因價格親民，受到許多民眾喜愛。不過業者今日早上公告，因營運考量，全台3家分店只營業到8月31日。消息傳出粉絲感到錯愕，直呼「晴天霹靂」、「怎麼那麼突然」、「以後休假沒地方吃飯了」。

拾七石頭火鍋是輕井澤旗下餐飲品牌，店內提供個人石頭火鍋、麻辣火鍋、和風火鍋以及壽喜燒，價格相當平價，最便宜275元就能享用，多數套餐介於300元至500元，最貴為758元的雪花牛肉雙份壽喜燒鍋，擁有許多忠實顧客。

▲「拾七」主打個人小火鍋，價格親民。（圖／虎麗笑嗨嗨）

不過，拾七石頭火鍋今日在官方臉書公告，因營運考量，全台3家分店（台中永春店、台中昌平店與高雄中山店）只營業到8月31日。消息傳出後，許多老客人感到錯愕，直呼「晴天霹靂」、「怎麼那麼突然」、「以後休假沒地方吃飯了」、「我的臭臭鍋跟壽喜燒，我不要」、「哭…很愛吃這家」、「生意不是好到爆炸嗎」。

▲輕井澤「拾七石頭火鍋」公告。（圖／取自拾七石頭火鍋臉書）

▲胖子修行動餐暫停營業。（圖／ifunny艾方妮授權提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

另外，在台中地區相當火紅的「胖子修行動餐車」，主要販售花生糯米腸、原味香腸、竹筍香腸和鹹豬肉等古早味美食，擁有大票死忠客人追隨。不過業者日前公告，「今天起暫停營運，我需要一些時間，抱歉。也許有機會還能為大家服務，也許就此別過，感謝大家多年的支持」。

▲胖子修鹹豬肉和糯米腸。

「胖子修行動餐車」以一台小小的白色發財車在全台跑透透，由於每天都在不同的時間、地點擺攤，想知道當日在哪裡販賣，得上臉書粉專查詢。餐車提供國人最愛吃的古早味美食，包括花生糯米腸、原味香腸、竹筍香腸和鹹豬肉，還有每日限量15份的「隱藏版大腸頭」。

關鍵字： 美食雲 火鍋 倒閉 輕井澤 拾七石頭 歇業 結束營業

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