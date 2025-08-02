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周末衝桃園玩！台茂看火舞逛日本市集　永安漁港有嘉年華演唱會

▲台茂購物中心本週活動。（圖／業者提供）

▲台茂購物中心今夏打造高2.7公尺的「上弦月＋雲朵」地景藝術。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

本周末到桃園玩！台茂購物中心今（2日）晚間7點帶來「仲夏夜之焰」大型火舞表演，「夏日和風祭」集結近30家日本職人品牌，從A5和牛炸肉餅、章魚燒與日式鬆餅，好玩又好吃。而永安漁港則由南方二重唱等歌手接棒演唱，也有集結手作、小吃及摸彩的「搧海風創意市集」可以逛。

▲台茂購物中心本週活動。（圖／業者提供）

▲台茂購物中心今（2日）晚有「仲夏夜之焰」大型火舞秀。（圖／業者提供）

▲台茂購物中心、「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」活動一覽表。（表／記者彭懷玉製）

▲台茂購物中心活動一覽表。（表／記者彭懷玉製）

台茂購物中心
桃園台茂購物中心擁有5,500坪的戶外放電空間，今年暑假以高2.7公尺的「上弦月＋雲朵」地景藝術，打造最新打卡點。今（2日）晚有由成真火舞團帶來「仲夏夜之焰」大型火舞表演，8月9日則推出適合親子的「恐龍再現：重返探險城堡」互動劇場，8月9日、10日一連兩天的夏夜市集，齊聚美食、遊戲，營造夏日Chill氛圍。

▲台茂購物中心本週活動。（圖／業者提供）

▲▼66cheesecake；深夜的法國甜點店巧克力塔。（圖／業者提供）

▲台茂購物中心本週活動。（圖／業者提供）

此外，即日起至8月13日，在B2微笑劇場迎來「夏日和風祭」日式美食展，集結近30家來自日本各地的職人品牌，從A5和牛炸肉餅、章魚燒到鯛魚燒與北海道海味伴手禮。職人實演美食部分，「牛嶋」使用最頂級A5等級和牛做成和牛炸肉餅、「笑笑屋」的三角飯糰；超人氣名店「Butter Says」法式甜點費南雪、ZIPANGU日式鬆餅、烤糰子、日式蘋果糖，以及人氣排隊店「七福神鯛魚燒」都來助陣。

▲桃園新屋「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」之「潮起潮樂CHILL海海」，8月2日晚間6點起將由DJ LØBO揭幕。（資料照／桃園市農業局提供）

▲「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」主打音樂、文化、美食、市集四元素，今起至30日登場。（資料照／桃園市農業局提供）

▲台茂購物中心、「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」活動一覽表。（表／記者彭懷玉製）

▲「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」活動一覽表。（表／記者彭懷玉製）

永安漁港星繽樂狂歡嘉年華
桃園新屋「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」主打音樂、文化、美食、市集四大元素，今（2日）晚間6點起，「潮起潮樂CHILL海海」由DJ LØBO打頭陣開場，邀請南方二重唱、海鷗的蛋、李杰明、陳忻明、一井，多位重磅新星樂團及歌手輪番獻唱，一直到晚間9點半；另規劃「搧海風創意市集」，集結手作、小吃及好康摸彩、填問卷送好禮等活動。壓軸演唱會則在8月30日舉行。

▲桃園新屋「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」之「潮起潮樂CHILL海海」，8月2日晚間6點起將由DJ LØBO揭幕。（資料照／桃園市農業局提供）

▲▼「潮起潮樂CHILL海海」8月2日晚間6點起將由DJ LØBO揭幕；另規劃「搧海風創意市集」。（資料照／桃園市農業局提供）

▲桃園新屋「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」之「潮起潮樂CHILL海海」，8月2日晚間6點起將由DJ LØBO揭幕。（資料照／桃園市農業局提供）

此外，8月16日在永安漁港觀光漁市，也安排紙藝大師「洪新富」加持的海客漁鄉食魚教育活動，展示海洋生物紙藝作品；位於永安漁港旁的海洋客家休閒園區還有「夏一站海客」海客文化及牽罟漁法體驗，採線上報名，為暑假出遊增添新選擇。

關鍵字： 桃園旅遊 台茂購物中心 市集 火舞 永安漁港 星繽樂狂歡嘉年華 演唱

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