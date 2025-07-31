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JOGUMAN首度進駐飯店！住房贈浴袍玩偶、大禮包　還能抽盲蛋

▲金普頓大安把四樓、13間客房打造為JOGUMAN主題房,金普頓大安JOGUMAN主題房。（圖／記者彭懷玉攝）

▲金普頓大安把四樓、13間客房打造為JOGUMAN主題房。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

超人氣IP JOGUMAN首度進駐飯店！金普頓大安把四樓、13間客房打造為JOGUMAN主題房，搭電梯上來就會看到近3公尺高的JOGUMAN公仔迎賓，並在走廊掛上系列畫作，平日入住一晚8,800元起，贈送絨毛浴袍玩偶、眼罩、遮陽傘、托特袋等住房禮，還能抽盲蛋，人人有獎。

▲金普頓大安把四樓、13間客房打造為JOGUMAN主題房,金普頓大安JOGUMAN主題房。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼金普頓大安攜手JOGUMAN，從8月11日至9月14日期間，打造「夏日潮黑謐旅 JOGUMAN Summer Staycation」系列主題房。（圖／記者彭懷玉攝）

▲金普頓大安把四樓、13間客房打造為JOGUMAN主題房,金普頓大安JOGUMAN主題房。（圖／記者彭懷玉攝）

2022年以「黑魂寶可夢主題房」創下3分鐘完售破千間紀錄後，金普頓大安今夏攜手JOGUMAN，從8月11日至9月14日期間，打造「夏日潮黑謐旅 JOGUMAN Summer Staycation」系列主題房，這也是JOGUMAN首度跨足旅宿領域，海外首間就選在台北市。業者表示，日前開放半數房間供預訂，現已近滿房，今日會再開放另外一半的房間供預訂。

▲金普頓大安把四樓、13間客房打造為JOGUMAN主題房,金普頓大安JOGUMAN主題房。（圖／記者彭懷玉攝）

▲每房贈送一組「JOGUMAN 潮黑房客禮包」。（圖／記者彭懷玉攝）

業者表示，金普頓大安酒店住宿一晚約7,000多元，而本次聯名JOGUMAN推出主題房，若在平日入住酷享大床陽台房僅8,800元；尊享大床及雙床房9,800元；尊享浴缸房10,800元。每房贈送一組「JOGUMAN 潮黑房客禮包」，除了準備礦泉水兩入、草食動物俱樂部-盥洗組外，另還有「JOGUMAN 奢享假期 」絨毛浴袍玩偶、晚安好夢眼罩、雨後天晴遮陽傘，以及潮黑出走托特袋、潮黑出走造型拖鞋等專屬紀念品。

▲每房贈送一組「JOGUMAN 潮黑房客禮包」，有絨毛浴袍玩偶、草食動物俱樂部-盥洗組、晚安好夢眼罩等。（圖／記者彭懷玉攝）

▲每房贈送一組「JOGUMAN 潮黑房客禮包」，有礦泉水兩入、草食動物俱樂部-盥洗組、晚安好夢眼罩等。（圖／記者彭懷玉攝）

而床邊放著一本《我們是微小的存在》供旅客翻閱，書中穿插草食動物俱樂部角色的心聲與創作手稿，也埋藏寫給大人看的提問句，比如 「你多久沒有說出『我累了』了？」、 「你總是照顧別人，那你呢？」宛如踏進都市叢林的靜謐方舟，感受貼近人心的美好細節。

▲金普頓大安把四樓、13間客房打造為JOGUMAN主題房,金普頓大安JOGUMAN主題房。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼JOGUMAN角色關係圖；盲蛋內有鐵製吸管、悠遊卡等、搭電梯上來就會看到近3公尺高的JOGUMAN公仔迎賓。（圖／記者彭懷玉攝）

▲金普頓大安把四樓、13間客房打造為JOGUMAN主題房,金普頓大安JOGUMAN主題房。（圖／記者彭懷玉攝）

不只如此，Check-in即可開抽謐旅盲蛋，業者透露，盲蛋內分別有各半的JOGUMAN和大安金普頓系列商品，包含鐵製吸管、悠遊卡，幸運的話，有機會抽中BRACHIO & WOODY 大抱枕、金普頓大安套房住宿券。

▲金普頓大安把四樓、13間客房打造為JOGUMAN主題房,金普頓大安JOGUMAN主題房。（圖／記者彭懷玉攝）

▲加價800元，即可將兩款寵物玩具BRACHIO 發聲款與串串夥伴WOODY款（原價1,140元）帶回家。（圖／記者彭懷玉攝）

金普頓大安向來為寵物友善飯店，除了開放一房兩隻以下萌寵入住不加價之外，這次也推出限量「Bite Me! 咬咬俱樂部」升級方案，加價800元，即可將兩款寵物玩具BRACHIO 發聲款與串串夥伴WOODY款（原價1,140元）帶回家。

▲神旺商務酒店。（圖／神旺商務酒店提供）

▲神旺商務酒店離大稻埕煙火秀主場約10分鐘車程。（圖／神旺商務酒店提供）

而「神旺商務酒店」則因應七夕情人節、大稻埕夏日節到來，推出「Lazycation鬆午后」專案。即日起至8月31日指定住房專案，雙人入住可享每日限量升等面萬坪綠意的「景寓客房」；凡入住皆贈館內銀柏廳雙人鬆餅下午茶套餐，包含現烤水果鬆餅與兩杯指定飲品，可選擇於入住或退房當日11:30至午後時段於2樓享用，快閃限定專案價4,077元起。

▲神旺商務酒店。（圖／神旺商務酒店提供）

▲▼神旺商務酒店；凡入住皆贈館內銀柏廳雙人鬆餅下午茶套餐，包含現烤水果鬆餅與兩杯指定飲品。（圖／神旺商務酒店提供）

▲神旺商務酒店。（圖／神旺商務酒店提供）

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅宿 星級飯店 JOGUMAN 金普頓大安 飯店主題房開箱

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