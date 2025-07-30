高雄人氣名店Marc L³ 8/31畫下句點　主廚預告另擇地點推新品牌

▲高雄人氣名店Marc L³ 8/31畫下句點。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

曾被國際飲食品鑑專家推薦而被列入「50 Best Discovery」名單的高雄「Marc L³」餐廳，從開幕以來就是許多老饕的口袋名單，不過餐廳將於8月31日畫下階段性句點，主廚暨創辦人廖偉廷（Marc）則預告，新品牌將以全新姿態、於新址重新出發。

2021年4月2日開幕的高雄預約制法式料理餐廳Marc L³，主廚暨創辦人廖偉廷（Marc）創作以法式技法為基底，去呈現「喜歡吃什麼？我小時候喜歡吃什麼？」記憶中的家鄉味，他更希望餐廳是一個分享歡樂、體驗回憶的地方。

▲Marc L³主廚暨創辦人廖偉廷。（圖／記者黃士原攝）

Marc L³曾被世界最佳50餐廳（World’s 50 Restaurants）的國際飲食品鑑專家推薦，而被列入「50 Best Discovery」名單，對於獲獎，主廚廖偉廷期許自己和團隊莫忘「分享」的初衷與信念。他說，從進入餐飲行業到現在，保持「分享」的信念沒有間斷過，在Marc L³ 這一方天地裡，他想和來用餐的朋友們分享喜歡的味道、氣味、氛圍和回憶，一切都是圍繞著想分享的心情，因為有分享才有連結、才有我們存在的價值。

不過，開業已有4年的Marc L³，將於8月31日畫下階段性句點，廖偉廷則預告，新品牌將以全新姿態、於新址重新出發。他表示，他會繼續以他最熟悉的料理，循序漸進地說出自己的故事，讓每一位來用餐的人，都能從其中感受到他對生活的理解與熱愛。

▲胖子修行動餐車常常一開賣就大排長龍。（圖／ifunny艾方妮授權提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

另外，在台中地區相當火紅的「胖子修行動餐車」，以一台小小的白色發財車在全台跑透透，由於每天都在不同的時間、地點擺攤，想知道當日在哪裡販賣，得上臉書粉專查詢。餐車提供國人最愛吃的古早味美食，包括花生糯米腸、原味香腸、竹筍香腸和鹹豬肉，還有每日限量15份的「隱藏版大腸頭」。

▲香噴噴的糯米腸、香腸。

隨著喜愛「胖子修行動餐車」的顧客越來越多，餐車也從1輛擴增至3輛，不過業者昨日卻在官方粉專上公告，「今天起暫停營運，我需要一些時間，抱歉。也許有機會還能為大家服務，也許就此別過，感謝大家多年的支持」。得知暫停營運消息後，許多網友不捨的說「別啊…我們還需要美食撫慰心靈」、「今天不是愚人節耶」、「為什麼這麼突然」、「好可惜，只成功排隊到一次」。