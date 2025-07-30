「亞洲第二好吃雞翅」進駐台北小巨蛋　8/1開幕連3天餐點5折

▲「亞洲第二好吃雞翅」進駐小巨蛋。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

曾被國際知名旅遊網站Big 7 Travel譽為亞洲第二好吃雞翅的「GUMGUM」雞翅啤酒餐廳，繼今年5月開出台中分店後，全台第4家分店GUMGUM EGG 8月1日進駐台北小巨蛋，同時祭出開幕優惠，8月3日前餐點全面半價優惠。

GUMGUM雞翅啤酒餐廳自2017年4月首家店開幕至今，雞翅口味不斷推陳出新，目前已至少開發出30種雞翅口味，常態維持10～15種人氣選項，招牌雞翅以不裹粉的美式作法呈現，目的是讓消費者能體驗美式雞翅與醬料搭配的吮指回味。2020年受到國際旅遊網站「Big 7 Travel」青睞，被選為亞洲第二好吃、台北最好吃雞翅。

▲墨西哥辣甜心。（圖／記者黃士原攝）

▲黑醋歌舞醬魂。（圖／記者黃士原攝）

GUMGUM雞翅啤酒餐廳繼今年5月開出台中分店後，全台第4家分店GUMGUM EGG 8月1日進駐台北小巨蛋，特別搶先其他店鋪推出「墨西哥辣甜心」、「黑醋歌舞醬魂」。前者以墨西哥辣椒等辛香料搭配蜂蜜呈現，酥炸過的雞翅沾裹上滑順香辣醬汁，入口後滋味香甜，後者是GUMGUM從未出現過的日式風格，選以日本黑醋搭配醬油、味醂。

▲三大人氣口味加勒比海燒烤（上）、避風塘雞（左）、花椒麻麻（右）。（圖／記者黃士原攝）

此外，執行長I.J.提到，「我們自己也很喜歡到外面餐廳喝一杯，可是常常遇到有餐廳表示自己很Chill，但是用餐時間卻只有90分鐘」，為了落實真正的緩慢步調，GUMGUM EGG主打不限時早午餐，餐點從沙拉、燉飯等輕食皆有，6月新推出的披薩三明治系列，更是早午餐的精緻飽足首選。

▲GUMGUM EGG 8月1日進駐台北小巨蛋。（圖／記者黃士原攝）

▲鮭魚躺在草地上披薩。（圖／記者黃士原攝）

▲魷來魷去（炸物）。（圖／記者黃士原攝）

▲北海道干貝蝦膏起司燉飯。（圖／記者黃士原攝）

開放式戶外酒吧逐漸受到年輕世代喜愛，期待小巨蛋商圈能在非演唱會時期聚集人潮，GUMGUM EGG特別打造GUMGUM BAY戶外吧台，販售無酒精的「島嶼微風鳳梨特調」、「沁涼紅寶石翡翠調飲」，以及各式精釀啤酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

歡慶攻蛋里程碑，8月1日至8月3日到GUMGUM EGG內用用餐，菜單全品項（排餐、飲品除外）享有5折優惠。信義本店、內科店與台中店同步慶賀，用餐可享「剛剛一號美式淡艾爾精釀啤酒」半價優惠。

▲美國德州BBQ名店Dayne’s Craft Barbecue來台開設分店。（圖／記者黃士原攝）

另外，BBQ愛好者看過來！美國德州名店「Dayne’s Craft Barbecue」首次進軍亞洲，首間海外分店落腳台灣，明日正式進駐南港CITYLINK，經典煙燻牛胸肉不用搭飛機就能吃到。為了呈現最正宗的德州燒烤文化，餐廳特別引進經典的OFFSET偏位式煙燻爐，讓消費者可以品嚐到最道地的煙燻風味。

為了能提供最道地的德州燒烤，核心團隊特別赴美國德州Aledo小鎮，進行為期近1個月的學習與技術交流，把18小時全柴火煙燻的正宗德州燒烤技藝帶回台灣。菜單主打有各種BBQ肉品組合的「經典德州煙燻拼盤」（2至6人份，售價980元至2980元），可一次吃到經典的「煙燻牛胸肉」、「煙燻香腸」、「豬肋排」。

▲煙燻牛胸炒飯。（圖／記者黃士原攝）

如果覺得拼盤份量過多，煙燻牛胸肉、煙燻香腸、豬肋排都能單點，同時考量在地飲食喜好，也研發設計多款創意料理，如「煙燻牛胸炒飯」、「煙燻肉醬漢堡排水管麵」。另提供道地甜點「手作哥拉奇（Kolache）」與「德州香蕉布丁」。

