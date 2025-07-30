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六扇門北市第2家分店後天開幕　「鍋物買一送一」限量200組

▲六扇門北市第2家分店明正式開幕。（圖／六扇門提供）

▲六扇門北市第2家分店後天正式開幕。（圖／六扇門提供）

記者黃士原／台北報導

人氣連鎖鍋物「六扇門」繼去年底開出台北市首店後，第2家店落腳北投區，經過近2個月的試營運後，後天（8月1日）正式開幕，北投店當天特別推出限量200組「鍋物買一送一」。此外，六扇門與鬍鬚張合作推出聯名套餐，今日全台門市同步開賣。

有「最強小火鍋」稱號的六扇門，菜單上有30種風味湯底可選，從原味鍋、沙茶鍋、牛奶鍋、番茄鍋、酸白菜鍋到韓式部隊鍋都有，價格170元至300元，也可加點火鍋料、蔬菜、肉品與海鮮。除了主食鍋物之外，自助吧還有冰淇淋、爆米花、泡麵無限取用，十多款飲料也是免費喝到飽。

▲六扇門北市第2家分店明正式開幕。（圖／六扇門提供）

▲北投店是六扇門台北市第2家分店。（圖／六扇門提供）

六扇門在全台分店超過90家，台北市第1家分店「中山農安店」在去年底開幕，經過近半年後，第2家分店落腳北投區，距離捷運明德站步行僅需3分鐘，經過近2個月的試營運後，業者宣布8月1日正式開幕，同時北投店當天特別推出限量200組「鍋物買一送一」。

▲六扇門北市第2家分店明正式開幕。（圖／六扇門提供）

▲六扇門與鬍鬚張合作推出聯名套餐「極上和牛鍋+鬍鬚張滷肉飯」。（圖／六扇門提供）

此外，六扇門與鬍鬚張合作推出聯名套餐「極上和牛鍋+鬍鬚張滷肉飯」，今日於全台門市同步開賣，售價230元。金門金寧店、澎湖馬公店將於8月6日販售。

▲刁民酸菜魚台北2分店首推個人餐。（圖／刁民酸菜魚提供）

另外，自2019年於台中逢甲起家的刁民酸菜魚，在開業6年後，將於台北信義店、松仁店首次推出個人餐，單人就能享受「秘罈酸菜魚」、「初戀番茄魚」的美味，每份348元，不僅內用，外帶、外送也全天候供應。

刁民酸菜魚原本是比臉盆還大的尺寸，有直徑41公分的中盛、直徑46公分的大盛與52公分的特盛，為了讓呈盤尺寸為直徑28公分的個人獨享盆，也一樣美味好吃，獨享份量的高湯、配料等比例並非單純減量，而是經過重新研究，信義店與松仁店的目的在於維持原有風味，不讓配料過於豐富影響湯底。

關鍵字： 美食雲 六扇門 火鍋美食

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