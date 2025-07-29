CoCo好友日明天限時登場　百香雙響炮下殺第2杯10元

▲CoCo百香雙響炮限時1天第2杯10元。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

「CoCo」好友日將於明（30）日限時1天開跑，本周祭出人氣飲品「百香雙響炮第2杯10元」，只要領券並透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。

CoCo本周三好友日推「大杯百香雙響炮第2杯10元」，2杯特價80元，換算下來單杯只要40元，且糖度、冰量開放任選，須透過官方LINE領券並使用都可訂線上平台預訂即享優惠，每人最多可獲2張券，以自取為主，數量有限、售完為止，部分門市則不參與此活動。

▲▼大苑子「巨峰葡萄季」登場。（圖／大苑子提供）

另外，大苑子近日迎來「巨峰葡萄季」，攜手彰化大村葡萄農推出3款飲品，其中「巨峰葡萄雪沙」是把葡萄加入茉香綠茶打成雪沙口感，再搭配蘆薈果肉，清涼又好喝，售價90元；「巨峰葡萄冰茶」選用古城錫蘭紅茶為底，融合微酸香甜的巨峰葡萄，售價70元；「Red Bull能量大巨峰」則把巨峰葡萄結合Red Bull巨峰葡萄能量飲，氣泡口感超消暑，售價99元。

市府夢想店加碼推出期間限定「葡萄玫瑰霜淇淋」，結合新鮮葡萄與玫瑰花瓣泥製成細緻雪酪口感，口感香甜又帶有玫瑰花香，每支售價110元，每周五六日限定販售，搭配其他飲品可享加購價每支89元。

同步推出最新會員專屬優惠，7月30日當天可享「羽衣甘藍五蔬果汁（中杯）50元」；8月份入會禮可獲得「大杯巨峰葡萄冰茶買1送1優惠券」及「50元折價券」。