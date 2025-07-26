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廣島夏日玩法！登絕景展望台看瀨戶內海　打卡超夢幻向日葵花海

▲▼廣島玩法。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟）

▲廣島夏日玩法多元，可登上觀景台遠眺瀨戶內海。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日圓持續走貶，加上航空公司紛紛推出暑期優惠票價，正是規劃日本旅遊的好時機！若想避開人潮擁擠的關西地區，不妨轉往節奏悠閒、風景秀麗的廣島，無論山林瀑布、親子樂園或清涼足湯，處處都有適合夏季的避暑玩法。

▲▼廣島玩法。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟）

▲KABUTO岩展望台。

廣島擁有山海交織的自然環境，適合喜歡戶外踏青與親近自然的旅客。位於三原市的「瀑雪瀑布」從30公尺高岩壁傾瀉而下，水氣瀰漫如天然冷氣，瀑布周邊更充滿大量負離子，令人神清氣爽。吳市「野呂山」則擁有KABUTO岩展望台，可遠眺瀨戶內海絕景，欣賞島嶼之美。

▲▼廣島玩法。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟）

▲▼體驗式主題樂園「神石高原Tiergarten」

▲▼廣島玩法。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟）

親子旅客不妨前往海拔700公尺的體驗式主題樂園「神石高原Tiergarten」，園區氣溫涼爽舒適，結合動物互動、手作體驗與露營住宿，是家庭避暑的絕佳選擇。

▲▼廣島玩法。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟）

▲世羅高原農場向日葵花海。

鄰近的世羅町也推出涼爽的香菇採摘體驗，在18度恆溫的香菇工廠裡，體驗採菇不怕中暑。每年夏季限定的「世羅高原農場」更有6萬5000平方公尺的向日葵花海，綿延成壯麗又燦爛的金黃花海打造夢幻場景。

除了自然景觀與樂園體驗外，廣島的夏季也有特別的清涼享受。在宮島神社步行5分鐘處的「菊乃家足湯Cafe」，夏季將足湯換成沁涼冷湯，搭配冰飲消暑解渴，亦可安排住宿，欣賞佇立於海中的大鳥居日夜不同的夢幻景緻。

▲▼廣島玩法。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟）

▲湯來溫泉體驗溯溪。

而在山中溫泉「湯來溫泉」的山谷每年5至10月都有開放溯溪體驗活動，可於「廣島市湯來交流體驗中心」報名初級或中級課程，即可穿著裝備，沿著水內川於溪谷間穿梭跳躍逆流而上，甚至可攀爬上瀑布、跳進瀑布潭水中。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 廣島旅遊 日本中國旅遊 亞洲旅遊

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