燒肉LIKE中壢站前店明開幕　牛五花套餐限量特價50元

▲燒肉LIKE正式進軍桃園中壢商圈。（圖／燒肉LIKE提供）

記者黃士原／台北報導

單身友善的「燒肉LIKE（焼肉ライク）」正式進軍桃園中壢商圈，全台第12號店明天開幕，品牌同時祭出慶祝活動，前120名客人可享「牛五花套餐200g」50元優惠價。

燒肉LIKE創立目的是為了滿足所有想一個人吃燒肉的消費者，因此有專屬個人烤爐座位設計，隨時上門一人用餐無負擔，而且入座後可以使用手機點餐，3分鐘菜餚即上桌，方便即時享受美味。另外，客製化燒肉組合，可以讓客人自由選擇肉品部位與分量，各色醬料打造個人口味。

▲燒肉LIKE有專屬個人烤爐座位設計。（圖／燒肉LIKE提供）

燒肉LIKE這次新店選址中壢站前商圈，預期吸引家庭、學生與上班族熱烈朝聖，在座位上也特別規劃了個人用餐區及多人聚餐區，來滿足中壢店的客群。此外，燒肉LIKE也針對不同客群推出限定菜單，包括平日限定「400g套餐」、季節限定「佐世保檸檬醬燒牛五花＆豬五花套餐200g」及「佐世保檸檬醬燒牛五花套餐200g」。

▲佐世保檸檬醬燒牛五花＆豬五花套餐。（圖／燒肉LIKE提供）

中壢店慶祝新開幕，明天消費前120名客人，可享「牛五花套餐200g」50元優惠（原價290元，約17折），7月26日至8月10日原價400元的400g套餐只要370元（約95折）。此外，京站店（全台首店）同慶，7月26日當天前120名消費的客人也享有「牛五花套餐200g」50元優惠，7月26日至8月10日推出全牛限定套餐只要490元優惠（原價690元，約71折）。

▲日本仙台的70年傳奇名店「東山牛舌」。（圖／業者提供）

另外，來自日本仙台的70年傳奇名店「東山牛舌」，確定將在8月正式進軍台灣，首店選在統一集團最新百貨商場「Dream Plaza」。餐廳全套引進日方原汁原味技術與醬料配方，連炭火與燒烤流程也相同。為了強化沉浸式體驗，店內更打造半開放炭火燒烤區，不只聞得到香氣，看得到師傅炙烤的過程。