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菲律賓薯條Potato Corner台灣首店8/2試賣　4款經典口味吃得到

▲富錦樹集團又要引進菲律賓知名薯條專賣品牌「Potato Corner」。（圖／取自Potato Corner臉書）

▲菲律賓知名薯條專賣品牌「Potato Corner」8月2日試營運。（圖／取自Potato Corner臉書）

記者黃士原／台北報導

成功引進東京人氣甜甜圈「I'm donut？」後，富錦樹集團將代理菲律賓薯條專賣品牌「Potato Corner」，業者今日宣布8月2日至8月3日試營運，8月4日正式開幕，地點則位於台北統一時代百貨B2。

Potato Corner是菲律賓知名薯條專賣品牌，創立於1992年，目前美國、韓國、印尼、中東等地都有分店，全球擁有超過2000家門市。該品牌以現炸薯條加上多款創意風味粉而聞名，口味有起司、烤肉BBQ（辣味）、烤肉BBQ（原味）、芥末、松露與肉桂糖，被網友封為「全世界最好吃的薯條」。

▲「Potato Corner」擁有多種口味。（圖／取自Potato Corner臉書）

日前傳出富錦樹集團將代理引進菲律賓知名薯條專賣品牌「Potato Corner」，業者今日宣布8月2日至8月3日試營運，8月4日正式開幕，地點則位於台北統一時代百貨B2，而台灣首店將推出4款經典口味與客製搭配組合，以及限量品牌周邊。

▲阿KEN甜甜圈品牌7月25日快閃Dream Plaza。（圖／業者提供）

另外，由藝人阿KEN打造的甜甜圈品牌「GooDonut」，今年3月在台北車站商圈開幕，至今仍然天天大排隊，完全不受日本東京「I’m donut?」來台開設分店影響。品牌日前宣布，7月25日至27日快閃即將開幕的Dream Plaza。

這次GooDonut快閃櫃每日限量供應100盒人氣甜甜圈組合，內含巧克力、卡士達、開心果口味各1入及品牌提袋1只，售價260元，現場僅收現金，同時為維持排隊公平性，活動同原店鋪形式，採取現場登記制，規則如下：

1、上午11點DreamPlaza B2連通道旁紅龍區開放排隊。
2、下午2點開始登記，以在現場人數為主（防止解壓縮行為）。
3、下午3點開放取貨，現場僅收現金，請自備零錢。
4、沒有號碼牌發放，離隊視同放棄資格（防止惡意販售號碼牌）。
5、當日數量登記完畢，將以紅龍設立終點，紅龍後方為候補區，恕無法保證是否能購買成功。

關鍵字： 美食雲 Potato Corner 菲律賓

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