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開箱全新廣島車站！百貨minamoa超好買　還有觀景台、寶可夢公園

▲▼廣島車站minamoa。（圖／記者蔡玟君攝）

▲廣島車站主要建築重新翻新啟用，並增加全新複合式商場「minamoa」，於今年3月底正式開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

今年3月底，全新樣貌的廣島車站正式啟用，有與車站共構的百貨、飯店、寶可夢公園，計程車與公車上下車處也都設在室內，預計8月3日將啟用最新路面電車路線「駅前大橋ルート，讓路面電車可以直接開進商場2樓，下車後就能直接銜接新幹線或在來線，對旅客來說超方便。

▲▼廣島車站minamoa。（圖／記者蔡玟君攝）

▲廣島車站共構百貨商場minamoa。（圖／記者蔡玟君攝）

廣島車站於今年初完成全新車站建築翻修，與車站共構的複合式百貨商場「minamoa（ミナモア）」於今年3月底正式啟用，其中1至6樓為百貨商場，從伴手禮店、藥妝店、服飾店、日系品牌與雜貨等應有盡有。

▲▼廣島車站minamoa。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼深受海內外消費者喜愛的SHIRO、中川政七商店都有進駐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼廣島車站minamoa。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼廣島車站minamoa。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼還有美妝店、伴手禮商店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼廣島車站minamoa。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點商店包括2樓至1樓均設有伴手禮商店，可將廣島特色伴手禮一次買齊；深受女性喜愛的日本北海道小眾香氛保養品牌SHIRO、中川政七商店、美妝店舖PLAZA，還有一整層的HANDS，以及以便宜又好用的生活設計品深受海內外旅客喜愛的3COINS百元商店、迪士尼專賣店等，在這裡都能找得到，部分商店適用免稅。

▲▼廣島車站minamoa。（圖／記者蔡玟君攝）

▲7樓戶外露台可以俯瞰廣島市街。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼廣島車站minamoa。（圖／記者蔡玟君攝）

▲寶可夢迷別錯過暴鯉龍公園。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，位於百貨7樓外設有戶外露台，階梯式座位讓旅客可在此放空、欣賞廣島市街景；步行至9樓的戶外廣場，更有一座以廣島縣代表寶可夢「暴鯉龍」為主題寶可夢公園，讓小朋友可在此玩樂放電。

▲▼HOTEL GRANVIA HIROSHIMA SOUTH GATE。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼於3月底同步開幕的「HOTEL GRANVIA HIROSHIMA SOUTH GATE」，上圖為飯店大廳，下圖為飯店餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼HOTEL GRANVIA HIROSHIMA SOUTH GATE。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼HOTEL GRANVIA HIROSHIMA SOUTH GATE。（圖／業者提供）

▲客房示意圖。（圖／業者提供）

而與百貨商場共構的新飯店「HOTEL GRANVIA HIROSHIMA SOUTH GATE」也同步於3月底開幕，飯店大廳位於7樓，客房則分布於9樓至21樓、共380間客房，除了下樓就能逛街、吃美食、搭電車，天氣好時，位於高樓層的客房更有機會可以遠眺瀨戶內海。

▲▼廣島車站minamoa。（圖／記者蔡玟君攝）

▲未來路面電車可以直接駛進車站內。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼廣島車站minamoa。（圖／記者蔡玟君攝）

▲公車與計程車上下車處也都有雨遮。（圖／記者蔡玟君攝）

minamoa商場另一大亮點在於首次將路面電車停靠站設於2樓處，藉由橋樑讓電車直接開進2樓車站內，旅客下車後就能輕鬆前往新幹線或在來線改札口搭車。同時，計程車招呼站與公車站也都改為車站1樓室內，即使是下雨天也不怕，讓旅客輕鬆上下車。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 廣島旅遊 日本旅遊 亞洲旅遊 日本中國旅遊 廣島車站

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