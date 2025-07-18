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UG聯名告五人推「傻瓜奶茶」　哈瓜奶茶復刻升級回歸

▲▼UG樂己再度攜手人氣天團「告五人」推出夏季最新「傻瓜奶茶」。（圖／記者蕭筠攝）

▲UG再度攜手人氣天團「告五人」推出夏季限定飲品。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「UG樂己」再度攜手人氣天團「告五人」推出夏季最新「傻瓜奶茶」，選用犬青最愛米香玉露菁奶茶做為茶基底製成，更把粉絲狂敲碗的「哈瓜奶茶」復刻升級回歸，7月21日起正式開賣。

▲▼UG樂己再度攜手人氣天團「告五人」推出夏季最新「傻瓜奶茶」。（圖／記者蕭筠攝）

▲傻瓜奶茶特意使用犬青最愛「米香玉露菁奶茶」結合哈密瓜。

「UG X 告五人」打造最新聯名飲品「傻瓜奶茶」，特意使用犬青最愛「米香玉露菁奶茶」結合哈密瓜風味，每一口都能喝到濃濃糯米香及果香，更推出「哈瓜奶茶2.0版」，選用哈密瓜風味搭配三窨十五茉UG奶茶，果香更濃郁，2款中杯售價皆為75元，7月21日起於全門市上市，預計販售至9月中旬。

▲▼UG樂己再度攜手人氣天團「告五人」推出夏季最新「傻瓜奶茶」。（圖／記者蕭筠攝）

▲買新品還可抽告五人演唱會、簽名專輯，以及限量貼紙只送不賣。

同步推出限量「哈瓜X傻瓜」套組，一組就能喝到2款飲品，還附贈品牌雙杯保冷袋，數量有限、售完為止，且可參加抽簽名專輯活動再加碼送貼紙，每店限量200組；加碼7月21日起至8月31日凡UG會員購買哈瓜奶茶或傻瓜奶茶1杯，即可參加抽獎活動，有機會前往「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」告五人巡迴Livehouse演唱會。

▲▼鶴茶樓推出全新「塩選牛奶糖奶蓋」系列。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓推出全新「塩選牛奶糖奶蓋」系列。（圖／鶴茶樓提供）

鶴茶樓全門市即日起則推出全新力作「塩選牛奶糖奶蓋」，使用苦甜焦糖結合柔滑鮮奶油製成，口感甜而不膩，再加入些許海鹽點綴，增添鹹甜口感，有「塩選牛奶糖奶蓋綠茶」，是牛奶糖奶蓋與蘭香綠茶的組合，中杯售價50元、大杯55元；「塩選牛奶糖奶蓋蕎麥茶」則選用883蕎麥茶王做為茶底搭配牛奶糖奶蓋，中杯售價60元、大杯65元。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 UG樂己 告五人 鶴茶樓

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