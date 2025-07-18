夏季旅展必搶！日本團費10年來最低　搭星宇玩美國7天免3.1萬

▲2025台北國際夏季旅展今起開跑。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

「台北國際夏季旅展」從今（18日）起連續四天在台北世貿一館登場。旅遊業者表示，日本旅遊仍是民眾關注焦點，加上預言過後買氣回升，此次旅展中的日本團體行程說是近10年來最便宜；長程線方面，也有土耳其10日免3萬元、美西團體行程搭星宇航空玩7天每人下殺3萬888元起。

▲可樂旅遊祭出秋蟹主題旅遊，還有美西團破盤價。（圖／記者蔡玟君攝）

可樂旅遊發言人李季柏表示，預言過後已有感受到日本團體旅遊買氣回升，已逐漸回到去年水準，他也建議旅客可以把握這一波優惠購買8、9月的行程。

許多消費者也已經開始規劃秋冬出國旅遊，李季柏表示，日本秋季賞楓團體行程買氣就已回到去年同期水準，團費也與去年持平，可樂旅遊為了小資、年輕族群，更首次規劃「秋天感蟹季」主題行程，平均團費落在2萬6888元至3萬1888元左右，保證吃得到螃蟹料理，且規劃豐富行程，大城市甚至安排1日Outlet購物行程，希望藉由高CP值與價格優勢吸客。

長程線也推出優惠價格，最大亮點為「洛杉磯輕旅行7日」搭乘星宇航空直飛美國洛杉磯，走訪城市之光、懸浮巨石、葛瑞菲斯天文台等熱門景點，特別安排世界最大棕櫚泉天空纜車，從高空360度俯瞰科切拉山谷美景，旅展現場價每人下殺3萬888元起，限量兩團。

此外，可樂旅遊也推出一系列折扣，包含日本商品2萬有找、韓國5日遊下殺免8千，秋季賞楓商品早鳥價每人最低14,500元起；現場另有自由行最高現折3,000元、Club Med雙人同行最高折8000元等，歡迎大家前來可樂旅遊搶優惠。

▲旅天下。（圖／業者提供）

旅天下則表示，預言過後觀察到日本線需求回升，甚至有單日進單數成長2成以上的情形。隨著日幣匯率大跌、預言已經過去，觀察旅客赴日需求大增，藉由獨家包機台灣虎航函館航線的優勢，更推出北海道5天現場最低每人團費2萬元優惠，還保證螃蟹吃到飽、入住一晚五星酒店。

長程線方面，則推出土耳其艾菲索斯古城10日現場價2萬9999元起、印度泰姬瑪哈陵7日2萬9999元起、杜拜阿布達比清真寺8日下殺3萬6999元起優惠。

▲五福旅遊將有新包機航線。（圖／記者蔡玟君攝）

五福旅遊則指出，此次夏季旅展日本團費為近10年來最便宜，旅客可要把握機會，如九州玩5天1萬4999元起，以及包括大阪萬博的關西5日行程，指定日出發1萬9999元起。

此外，五福旅遊也宣布將於11月2日開啟「桃園－大叻」包機直飛航線，採芽莊、大叻雙點進出，讓旅客能省下4小時交通時間，同時從東方馬爾地夫直奔法式山城，感受越南更多不同城市旅遊風景。