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「基隆－石垣島」渡輪擬9月開航　旅遊業者：恐衝擊離島觀光

▲「八重山丸」預計明年8月開基隆-石垣島客運航線。（圖／華岡集團提供）

▲「八重山丸」預計9月開基隆-石垣島客運航線。（圖／華岡集團提供）

記者蔡玟君／台北報導

「基隆－石垣島」的八重山丸渡輪計劃於9月開航，對此旅行社業者認為，渡輪開航後對遊輪市場影響不大，但可能會衝擊澎湖、馬祖、金門等離島觀光。

▲▼2025台北國際夏季旅展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2025台北國際夏季旅展今起登場。（圖／記者蔡玟君攝）

可樂旅遊發言人李季柏表示，「基隆－石垣島」渡輪屬於交通船，與大型海上郵輪性質不同，對遊輪市場影響不大，反而是離島觀光可能會受到衝擊，他認為，對一些民眾來說，都是要搭船，不如就搭船出國，還能欣賞不同風景。

▲▼2025台北國際夏季旅展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲五福旅遊於夏季旅展攤位。（圖／記者蔡玟君攝）

五福旅遊也表示，石垣島渡輪性質與大型遊輪舒適度不同，因此對遊輪市場影響較小。業者也認為該條航線開航後也面臨幾個挑戰，首先是落地後的觀光價值，石垣島目前雖已經有台灣人愛去的AEON、唐吉訶德等店，但景點多元性仍不夠多，加上後續將進入東北季風季節，都是這條航線將面臨的挑戰。

▲▼基隆-日本石垣島航線的八重山丸渡輪將提供皇家套房、豪華套房及標準房等3種房型。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼基隆-日本石垣島航線的八重山丸渡輪將提供皇家套房、豪華套房及標準房等3種房型。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼基隆-日本石垣島航線的八重山丸渡輪將提供皇家套房、豪華套房及標準房等3種房型。（圖／記者周湘芸攝）

根據華岡集團規劃，基隆-日本石垣島航線將由八重山丸渡輪營運，總噸位2萬1688噸，船上住艙可載運545名旅客，共分為皇家套房、豪華套房及標準房，另有貨倉可載運70輛轎車及90個40呎貨櫃，預計每周一、三、五晚間11至12時從石垣島出發，隔天早上7時至8時抵達基隆；每周二、四、日晚間11至12時自基隆出發，隔天早上7時至8時抵達石垣島。

關鍵字： 石垣島渡輪 八重山丸號 日本旅遊 沖繩旅游 遊輪旅遊

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