馬來西亞最美旅程　從大紅花海上Villa到最美清真寺一次體驗

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

陽光緩緩爬上海平線，暖風輕拂，一座浮於蔚藍海面上的VILLA，前方是一片靜謐無邊的波德申海景——這裡，是馬來西亞最新話題度假熱點「大紅花海上渡假村」。由天海旅行社獨家打造的行程，結合海島奢華、文化巡禮與城市美食，一次蒐集最精華的馬來西亞與新加坡風貌。

▲大紅花海上VILLA群從空中俯瞰如花朵綻放，夢幻度假氛圍滿分。

這座以馬來西亞國花「大紅花」為靈感、從空中俯瞰如同盛開花蕊的海上度假村，是亞洲目前最吸睛的水上VILLA之一。每間獨立的VILLA皆配備私人泳池、觀海落地窗與通透玻璃地板，讓你從早晨陽光灑落到夜晚星辰閃耀，都能與海洋零距離共舞。推開房門就是海天一線的風景，無需擠景點人潮，只要輕鬆躺在陽台或泳池畔，就能感受到百分百的「奢華放空」。

此外，園區內擁有專屬私人沙灘、多項水上活動、按摩SPA與高質感餐飲設施，無論是閨蜜旅行、情侶蜜月還是親子同遊，都能找到專屬自己的節奏。這裡更曾吸引《食尚玩家》團隊專訪拍攝，就連亞洲天王周杰倫也曾入住，在此度過悠閒假期。

▲三輪車暢遊馬六甲古城，穿越多重文化歷史軌跡。

走進馬六甲這一座融合東西文化、蘊含深厚歷史記憶的古城，經典的花花三輪車遊古城體驗，搭乘繽紛彩繪、播放流行音樂的三輪車，悠閒穿梭於紅磚街道與古老建築間，彷彿時光倒流。

▲水上粉紅清真寺，如夢幻浮島般倒映在湖面上。

旅程的下一站是令人驚豔的馬來西亞宗教建築巡禮。首先造訪的是如童話世界般的水上粉紅清真寺，粉嫩色調搭配湖水倒影，遠看宛如一座漂浮在水面的夢幻城堡，成為網美與攝影愛好者的朝聖地。另一座同樣令人屏息的是藍白相間的夢幻水藍色清真寺，宏偉的圓頂與伊斯蘭風格的幾何設計，營造出神聖而寧靜的氛圍，不論是站在清真寺前拍照，或走進其細膩建築細節中，都讓人深深感受到東南亞伊斯蘭文化的藝術底蘊。

當然，美景之外，味蕾也要跟著旅行。天海旅行社貼心安排「米其林必比登推薦美食饗宴」，精選在地人氣餐廳與經典南洋風味料理，讓旅人不用排隊也能嚐到最道地的星級美味。每一口都是對味覺的驚喜探索，也為旅程增添一層難忘的記憶。

★推薦行程：

年度好評NO.1《醉迷大紅花6日》升等米其林美食、馬六甲老城三輪車、度假天堂海上泳池VILLA

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●行程特色：

• 住宿大紅花海上VILLA，享受海上度假體驗

• 漫步私人沙灘，欣賞無敵日落美景

• 打卡水上粉紅清真寺、夢幻水藍色清真寺

• 品嚐米其林必比登推薦南洋美食

• 每日加贈1G網卡，隨時美拍分享

更多資訊：

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