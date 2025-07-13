日本4個新開樂園！叢林樂園體驗恐龍探險　東京看超萌吉伊卡哇

▲長崎豪斯登堡米飛兔園區。（圖／ハウステンボス株式会社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣人赴日旅遊必排行程就是樂園了，今年就有4個新開樂園或主題園區增加新設施，包括7月25日即將開幕的沖繩叢林樂園，還有全球首座吉伊卡哇樂園等，讓大人小孩都能找到樂趣。

長崎 豪斯登堡「米飛兔」主題園區

長崎知名主題公園「豪斯登堡」打造全世界第一個「米飛兔」主題園區，已於6月正式開幕。園區以「米飛兔與好朋友嚮往的休日」為主題，以華麗的歐風街道設計結合各種可愛體驗，並有飛機、遊艇與遊歷繪本世界等3樣乘坐型遊樂設施，搭配一系列拍照打卡點、餐廳與周邊商品店，讓旅客可以沉浸式享受身在米飛兔的世界中。

▲▼沖繩最新叢林探險主題樂園即將開幕。（圖／株式会社刀提供）

沖繩 JUNGLIA叢林樂園

沖繩將於7月25日迎來首座大型主題樂園「JUNGLIA（ジャングリア）」，地點就在距離那霸機場約1.5小時車程、沖繩北部鄰近山原國立公園處。

園區佔地面積廣達60萬平方公尺（超過18萬坪），比日本環球影城面積還大，並以「只有沖繩才玩得到」為設計概念，透過多樣化設施讓旅客感受南國自然風光，例如入口處就以參天大樹迎賓，代表旅客將走進叢林中來場特別的森林冒險，還可以搭乘熱氣球飛越叢林，甚至能360度看海，或是在遼闊的樹林中享受自由飛的滑索體驗，以及宛如置身侏羅紀世界般，搭乘裝甲車在叢林中逃離恐龍的遊樂設施。

▲▼東京吉伊卡哇樂園。（圖／翻攝自官網）

東京 吉伊卡哇樂園

全球首座「吉伊卡哇樂園」將在7月28日開幕，地點就位於東京池袋「太陽城SUNSHINE CITY」的別館1樓和B1。樂園採預約抽籤制，目前第二波門票預約正開放申請中。

票價12歲以上3500日圓，4至11歲小孩1800日圓，4歲以下免費，但須由大人陪同購票入園；使用孩童優惠票價、或免費入園的旅客，入園時必須提供身分證明（如護照）。

▲日本環球影城小小兵樂園擴大園區。（圖／日本環球影城提供）

大阪 日本環球影城小小兵樂園擴大

日本環球影城內的小小兵樂園最新擴大園區已於7月11日正式開幕，本次擴建最大亮點，是全新射擊型遊樂設施「小小兵瘋狂任務～成為大壞蛋之路～」，採用首次於日本亮相的「自動步道站立式」設計，遊客將手持最新型光線槍「消除者X」，踏上動態步道邊移動邊射擊，進行爽快感十足的挑戰。

設施背景設定為「大壞蛋大會」現場，玩家將接受全新登場的反派組織「壞壞六人組」試煉，透過高分射擊一決勝負。約7分鐘的體驗時間中，大人小孩都能徹底化身反派，享受轟飛一切的快感。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）