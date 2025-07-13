ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北東區新開幕南美餐廳「NÓMADA」　拉丁美洲料理混搭台灣靈魂

▲南美餐廳「NÓMADA」。（圖／記者黃士原攝）

▲「NÓMADA」主打拉丁美洲料理。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北東區近期掀起一股拉丁美洲料理風潮，除了MMHG湘樂餐飲集團與南美新銳主廚Leo共同打造的新餐廳「Fon-Cé」外，靠近市民大道還有一家4月才開幕的「NÓMADA」，把南美風味混搭台灣靈魂，不用出國也能享用墨西哥燉肉料理、塔可與祕魯烤雞腿。

NÓMADA主廚暨創辦人Nick台灣出生，自小移居智利，開始廚師生涯之後走訪祕魯高地、墨西哥市場、哥倫比亞街頭與古巴老城，蒐集當地的風土人情，之後再轉往歐洲至亞洲，最後選擇回到充滿人情味的台灣創設餐廳，把智利、墨西哥、哥倫比亞、古巴的風味，混搭台灣的靈魂，創造出一道道兼具創意與美味的混血料理。

▲墨西哥香燉牛頰肉蕎麥麵。（圖／業者提供）

NÓMADA以單點為主，主要分為主餐、開胃菜與甜點。本季主餐主打蕎麥麵，其中「墨西哥香燉牛頰肉 Birria」就像是南美洲版紅燒牛肉麵，Nick汲取台灣人對牛肉麵的記憶，把牛頰肉與濃郁香料長時間燉煮出肉香，搭佐酪梨、玉米、溏心蛋、洋蔥、瑞可塔起司與香菜。

▲南美餐廳「NÓMADA」。（圖／記者黃士原攝）

▲烏龍豪野鴨。（圖／記者黃士原攝）

「烏龍豪野鴨」的誕生，其實來自一場意外的靈感碰撞，Nick因不熟悉中文字，誤將「烏」看成「鴨」，就此激盪出茶與鴨的有趣組合；湯底以鴨骨細火慢熬10小時，提煉出醇厚的風味，注入烏龍茶的清香，為湯頭增添雅緻層次，尾韻帶有如熱茶般的溫潤回甘，因誤會激發靈感，也成就一碗風味獨特的「烏龍鴨」。

▲南美餐廳「NÓMADA」。（圖／記者黃士原攝）

▲墨西哥辣醬燉豬紅藜飯。（圖／記者黃士原攝）

提到墨西哥料理的靈魂，不能不提莫雷醬（Mole），是當地最具代表性的傳統滋味之一，以辣椒為底，揉合多種香料、堅果與水果燉製，帶著微苦與微甜。「墨西哥辣醬燉豬紅藜飯」將豬肉、墨西哥辣椒、水果與堅果一同燉煮，製成風味濃郁的特製莫雷醬，搭配紅藜白米飯、手撕辣醬燉豬、溏心蛋、花椰菜與玉米，在濃香中保有蔬食的清爽平衡。

▲南美餐廳「NÓMADA」。（圖／記者黃士原攝）

▲開胃菜「炭烤玉米」、「炭烤花椰菜」、「烤脆皮豬五花」。（圖／記者黃士原攝）

這裡的開胃菜以分享為起點，延伸中南美洲的飲食習慣，「炭烤玉米」使用南美洲飲食文化中最常見的食材，先把玉米以蒸煮後炭烤，帶出自然甜香與微微焦脆口感，搭配以無糖豆漿為基底、融合味噌與芝麻調製的美乃滋。「香烤雞翅」以無糖豆漿取代傳統沙拉油與蛋黃，搭配炭烤大蔥製成的蔥香美乃滋。

▲南美餐廳「NÓMADA」。（圖／記者黃士原攝）

▲祕魯烤雞腿。（圖／記者黃士原攝）

「祕魯烤雞腿」以炭火香烤雞腿，佐以融合墨西哥辣椒、綠番茄與萬壽菊葉製成的青醬，清爽中帶辣；「烤脆皮豬五花」這道結合台灣人熟悉的五花肉，以直火炭烤將外皮烤酥脆，佐以自製古巴香菜青檸醬，酸香提味。

▲南美餐廳「NÓMADA」。（圖／記者黃士原攝）

▲鮮魚塔可。（圖／記者黃士原攝）

源自墨西哥、風靡中南美洲的國民料理塔可（Taco），以玉米餅承載當地人對食材的直接與熱情，NÓMADA的「海鮮塔可」選用當日特選海鮮，搭配自製墨西哥辣椒莎莎、酪梨、瑞可塔起司與香菜，一口咬下，酸、辣、鮮、香在舌尖炸裂。

▲波士頓龍蝦沙拉。（圖／記者黃士原攝）

另外，麗緻餐旅集團9月30日前舉辦「法國季」系列活動，巴賽麗廳La Brasserie以「大師之味」致敬現代法國料理之父保羅．博古斯（Paul Bocuse），復刻多道經典菜餚，像是廣為人知的「爐烤酥皮魚」、「波士頓龍蝦沙拉」，以及甜點「總統蛋糕」。

「波士頓龍蝦沙拉」以白蘭地與番茄為基底調製冷醬，溫潤酸香間烘托出龍蝦本身的甜美與海味，也傳遞博古斯「視醬汁為料理靈魂」的信念。

▲爐烤酥皮魚。（圖／記者黃士原攝）

主菜部分端出了廣為人知的「爐烤酥皮魚」，但須提前3天預訂，因為光是外層酥皮製作就非常耗時，廖偉立說，麵糰每揉製1層就要冷藏休息4小時，總計要揉製6層。內層使用整尾的野生長尾鳥魚，腹內包裹著以北海道干貝和野生海鱸魚攪打製成的魚丸，外層酥皮爐烤至金黃酥脆，搭配修隆醬汁更添活潑酸香。
 

關鍵字： 美食雲 南美料理.拉丁美洲餐廳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【超會演】阿金嘴藏紙團還假裝握手裝傻XD

推薦閱讀

信義「和食料理吃到飽」晚餐能吃4hrs

信義「和食料理吃到飽」晚餐能吃4hrs

靈鷲山森林禪境食光

靈鷲山森林禪境食光

日本4個新開樂園懶人包

日本4個新開樂園懶人包

台北東區新開幕南美餐廳「NÓMADA」

台北東區新開幕南美餐廳「NÓMADA」

三重「生魚片外送」宵夜也能吃到！

三重「生魚片外送」宵夜也能吃到！

住誠品行旅4千元起「贈機場接駁」

住誠品行旅4千元起「贈機場接駁」

「老賴茶棧X鬼滅之刃」聯名一次看

「老賴茶棧X鬼滅之刃」聯名一次看

聯合航空「高雄－東京」今開航

聯合航空「高雄－東京」今開航

能坐看南投山林的療癒景觀餐廳！

能坐看南投山林的療癒景觀餐廳！

台東史前館首次開放露營

台東史前館首次開放露營

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣人愛去日本　玩二三線城市3難題曝

全台最大「貴族世家」分店今開幕

住誠品行旅4千元起「贈機場接駁」

百元低消就能享受33樓高空美景！

淡水「4千坪鹿角蕨園區」新開幕

台中南屯「必比登推薦」美食一日遊！

55歲以上吃Buffet「第2人55折」

觀音瀑布7/14起連3天免費入園

3200元起　「3飯店線上旅展」開賣

天母新地標！咖啡圖書館無限暢飲美式

熱門行程

最新新聞更多

信義「和食料理吃到飽」晚餐能吃4hrs

靈鷲山森林禪境食光

日本4個新開樂園懶人包

台北東區新開幕南美餐廳「NÓMADA」

三重「生魚片外送」宵夜也能吃到！

住誠品行旅4千元起「贈機場接駁」

「老賴茶棧X鬼滅之刃」聯名一次看

聯合航空「高雄－東京」今開航

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366