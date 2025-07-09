拉亞漢堡「薄荷巧克力系列」限時賣28天　有雙餡貝果、炸雞堡

記者蕭筠／台北報導

搶搭薄荷巧克力熱潮，連鎖早午餐品牌「拉亞漢堡」推出全新「薄荷巧克力系列」，把帶有清涼薄荷香氣的薄荷巧克力加入炸雞堡、貝果、可頌當中，大口咬下可以吃到些許涼感，更添風味，7月10日起限時28天開賣。

▲拉亞漢堡推出全新薄荷巧克力系列。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲薄荷巧克力乳酪貝果內餡吃得到薄荷巧克力結合乳酪。

▲薄荷巧克力可頌吃得到更濃郁薄荷香。

拉亞漢堡推出3款薄荷巧克力系列新品，其中「薄荷巧克力乳酪貝果」帶有嚼勁的貝果抹上薄荷巧克力、乳酪雙餡，薄荷香結合濃醇奶香，口感甜而不膩，售價69元；「薄荷巧克力可頌」則是在酥脆可頌中夾入薄荷巧克力醬，薄荷香氣更加濃郁，售價55元。

▲經典炸雞堡重磅升級薄荷巧克力炸雞芝加哥堡。

「薄荷巧克力炸雞芝加哥堡」把經典炸雞堡重磅升級，選用鮮嫩多汁的炸雞加入特製薄荷巧克力醬、芝麻葉，口感鹹香中帶涼感，售價105元。3款新品將在7月10日起至8月6日於全門市限時開賣。

▲亞尼克薄荷季開跑。（圖／亞尼克提供，下同）

人氣甜點品牌「亞尼克」也迎來「薄荷季」，有升級回歸的「薄荷巧克力脆片生乳捲」，選用特黑泡芙蛋糕體點綴巧克力豆，再捲入北海道奶霜、舒涼薄荷奶霜及巧克力脆片，增量的義大利薄荷醬讓入口涼感更升級，每條售價495元、12公分獨享捲售價450元。

「薄荷巧克力黑酷曲」則選用薄荷磅蛋糕碎粒包裹著整顆特黑泡芙蛋糕，內餡搭配OREO巧克力酥餅、薄荷奶霜，還有特調薄荷奶霜及巧克力碎片，6吋售價495元、8吋切片89元。

全新登場的「薄荷巧克力蛋糕」是綿密巧克力蛋糕以厚厚一層薄荷奶霜包覆，再覆上73%貝可拉巧克力，點綴薄荷奶霜，6吋售價950元，即日起於全門市上市。