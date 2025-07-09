台灣美食展8/1登場　一次吃遍11家必比登美食

▲今年台灣美食展8/1登場。（圖／台灣觀光協會）

記者黃士原／台北報導

台灣美食展將於8月1日至4日在台北世貿一館盛大舉行，主辦單位台灣觀光協會表示，今年以「海鮮－鮮味款待」為主題，匯聚從產地到餐桌的全台海味、米其林必比登美食及料理，門票7月10日開始販售，凡購買預售票，即可在展覽現場免費兌換「台灣海鮮地圖」海報。

今年美食展，台灣觀光協會邀請巴黎奧運台灣文化館視覺統籌團隊「三頁文」設計主視覺，規劃「探索台味」、「金牌特物」、「異國美食」及「藝鳴驚人」4大展區，並匯聚環台海味、生鮮蔬果漁獲等新鮮食材、道地及異國料理。

▲「滬舍餘味」生煎包。（圖／記者黃士原攝）

此外，今年邀請到更多米其林必比登餐廳參展，包括台南謝掌櫃虱目魚海鮮粥、阿文米粿、鮮蒸蝦仁肉圓、博仁堂、田媽媽長盈海味屋、台中滬舍餘味、東勢牛稼莊、羅家古早味、膳馨民間創作料理、台北牛店精燉牛肉麵、麻糬寶寶等11家。

▲鮮蒸蝦仁肉圓。（圖／台灣觀光協會提供）

台灣觀光協會在現場也規劃了一系列海味廚藝秀及鮮蔬料理展演活動，推廣吃在地漁獲、蔬食，也兼顧永續精神。邀請知名Youtuber林昱濱、英國倫敦創業家大賽冠軍洪昭勝主廚、中華美食交流協會理事長駱進漢主廚、必比登餐廳「Monsoon季風」主廚廖永勛，帶來鯖魚雞粒黃金炒飯、塔香鬼頭刀、海味調酒，以及台灣虱目魚料理等鮮味菜色。

台灣美食展7月10日開放門票預售，可至Klook、ibon售票系統、全家便利商店、OK超商、udn售票網、TaiTIX購買，可享180元的9折優惠價，憑預售票可於展覽現場兌換超人氣「台灣海鮮地圖」1張。