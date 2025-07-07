ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「再睡5分鐘」開賣霜淇淋！棉被午茉綠變消暑冰　2門市限定

▲▼再睡5分鐘開賣「NAP!n ICE霜淇淋」，同步推出全新品牌保冷袋。（圖／再睡5分鐘提供）

▲再睡5分鐘開賣霜淇淋，2門市限定販售。（圖／再睡5分鐘提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

百萬YouTuber滴妹創立的手搖飲品牌「再睡5分鐘」首度推出「NAP!n ICE霜淇淋」，把經典人氣飲品「棉被午茉綠」變身成消暑冰品，7月10日起於2家門市限定販售；同步推出全新品牌保冷袋，凡於門市購買任2杯飲品即可獲得。

再睡5分鐘自2022年起連年攜手全家超商推出多款聯名霜淇淋，這次終於推出自家品牌「NAP!n ICE霜淇淋」，選用台灣茉莉花窨製2次的純茉莉綠茶，透過日式炒青綠茶工藝與650目的細緻研磨，結合雙重產地乳源，完美還原人氣飲品「棉被午茉綠」的經典風味，全系列共有「招牌鹹奶蓋」、「午茉綠」、「棉被午茉綠」共3種口味，每份優惠價45元。

再睡5分鐘「NAP!n ICE霜淇淋」自7月10日起於新北樂華店、台中一中店共2家門市開賣，且為歡慶新品上市，7月10日起至10月9日凡購買霜淇淋任一口味，即可享每份29元優惠價。

▲▼再睡5分鐘開賣「NAP!n ICE霜淇淋」，同步推出全新品牌保冷袋。（圖／再睡5分鐘提供）

▲同步推出全新品牌保冷袋。

此外，再睡5分鐘更首次推出「NAP TEA品牌保冷袋」，採用雙面不同的設計，搭配剛剛好的提袋尺寸，內層更採用鋁鍍膜材質，有效延長飲品保冷與保溫效果，7月10日起至7月23日凡至全門市消費2杯飲品即可免費獲得，數量有限、送完為止。

▲▼鶴茶樓西門誠品店推限定鶴頂紅茶霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲鶴茶樓西門誠品店限定吃鶴頂紅茶霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

鶴茶樓西門誠品店也有限定販售的「鶴頂紅茶霜淇淋」，選用人氣招牌鶴頂紅茶粉入料，搭配生乳製成霜淇淋，有別於一般茶霜淇淋，加入更多茶粉，每一口都能吃到濃郁紅茶香，每杯售價60元。

同步提供「鶴頂凍感霜淇淋」選擇，除了可以吃到鶴頂紅茶霜淇淋外，底下還放了凍類配料，有5款凍類任選包括芝麻凍、杏仁凍、鶴頂紅茶凍、桂香烏龍凍、鴛鴦凍（芝麻糊凍+杏仁凍），售價70元。

【你可能也想看】

►麻古茶坊「新品買1送1」只有2周　外送限定
►拿坡里「買1送1」限時16天開跑　1台斤酥炸三角骨免費送
►珍珠奶茶買1送1！「7家手搖飲」最新限時優惠懶人包

關鍵字： 美食情報 美食雲 再睡5分鐘 鶴茶樓

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

推薦閱讀

再睡5分鐘2門市開賣霜淇淋！

再睡5分鐘2門市開賣霜淇淋！

北海道最高峰「旭岳纜車」必搭！

北海道最高峰「旭岳纜車」必搭！

速食店超殺優惠券齊發

速食店超殺優惠券齊發

全世界最好吃薯條將登台

全世界最好吃薯條將登台

百元低消就能享受33樓高空美景！

百元低消就能享受33樓高空美景！

Lady M開賣全新抹茶巧克力千層

Lady M開賣全新抹茶巧克力千層

颱風天近200人搶買「I'm donut？」甜甜圈

颱風天近200人搶買「I'm donut？」甜甜圈

2大速食品牌推小暑日優惠

2大速食品牌推小暑日優惠

緬甸華僑因懷念母親而創立家鄉味小店

緬甸華僑因懷念母親而創立家鄉味小店

北部3處天然泳池！最低0元玩整天

北部3處天然泳池！最低0元玩整天

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

7家手搖飲最新優惠懶人包

淡水「4千坪鹿角蕨園區」新開幕

北部3處天然泳池！最低0元玩整天

盤點9家限時供應「吃到飽」餐廳

颱風天近200人搶買「I'm donut？」甜甜圈

知名手搖店爆原物料問題！對話全曝光

關西冰店冰絲剉冰＋古早味糖水免費續

窺探祕魯　走進印加古文明靈魂深處

全世界最好吃薯條將登台

Lady M開賣全新抹茶巧克力千層

熱門行程

最新新聞更多

再睡5分鐘2門市開賣霜淇淋！

北海道最高峰「旭岳纜車」必搭！

速食店超殺優惠券齊發

全世界最好吃薯條將登台

百元低消就能享受33樓高空美景！

Lady M開賣全新抹茶巧克力千層

颱風天近200人搶買「I'm donut？」甜甜圈

2大速食品牌推小暑日優惠

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366