「再睡5分鐘」開賣霜淇淋！棉被午茉綠變消暑冰　2門市限定

▲再睡5分鐘開賣霜淇淋，2門市限定販售。（圖／再睡5分鐘提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

百萬YouTuber滴妹創立的手搖飲品牌「再睡5分鐘」首度推出「NAP!n ICE霜淇淋」，把經典人氣飲品「棉被午茉綠」變身成消暑冰品，7月10日起於2家門市限定販售；同步推出全新品牌保冷袋，凡於門市購買任2杯飲品即可獲得。

再睡5分鐘自2022年起連年攜手全家超商推出多款聯名霜淇淋，這次終於推出自家品牌「NAP!n ICE霜淇淋」，選用台灣茉莉花窨製2次的純茉莉綠茶，透過日式炒青綠茶工藝與650目的細緻研磨，結合雙重產地乳源，完美還原人氣飲品「棉被午茉綠」的經典風味，全系列共有「招牌鹹奶蓋」、「午茉綠」、「棉被午茉綠」共3種口味，每份優惠價45元。

再睡5分鐘「NAP!n ICE霜淇淋」自7月10日起於新北樂華店、台中一中店共2家門市開賣，且為歡慶新品上市，7月10日起至10月9日凡購買霜淇淋任一口味，即可享每份29元優惠價。

▲同步推出全新品牌保冷袋。

此外，再睡5分鐘更首次推出「NAP TEA品牌保冷袋」，採用雙面不同的設計，搭配剛剛好的提袋尺寸，內層更採用鋁鍍膜材質，有效延長飲品保冷與保溫效果，7月10日起至7月23日凡至全門市消費2杯飲品即可免費獲得，數量有限、送完為止。

▲鶴茶樓西門誠品店限定吃鶴頂紅茶霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

鶴茶樓西門誠品店也有限定販售的「鶴頂紅茶霜淇淋」，選用人氣招牌鶴頂紅茶粉入料，搭配生乳製成霜淇淋，有別於一般茶霜淇淋，加入更多茶粉，每一口都能吃到濃郁紅茶香，每杯售價60元。

同步提供「鶴頂凍感霜淇淋」選擇，除了可以吃到鶴頂紅茶霜淇淋外，底下還放了凍類配料，有5款凍類任選包括芝麻凍、杏仁凍、鶴頂紅茶凍、桂香烏龍凍、鴛鴦凍（芝麻糊凍+杏仁凍），售價70元。