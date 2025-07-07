颱風天近200人搶買I'm donut？甜甜圈　頭香昨晚11點到現場排隊

▲「I'm donut?」開幕後就掀起搶購熱潮，即使有颱風來襲，今日一早仍有近200人到場等著買甜甜圈。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

來自東京的人氣品牌「I'm donut?」開幕後就掀起搶購熱潮，即使有颱風來襲，今日一早仍有近200人到場等著買甜甜圈，其中頭香民眾昨天晚上11點就來現場，想嚐看看它的味道如何。

東京超人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」4日正式開幕，首日吸引超過400人排隊搶買，當日下午5點完售，不過由於代排、解壓縮等亂象出現引發爭議，業者也緊急於當晚調整購買規則，每人限購從30顆改為15顆、上午9時起發放號碼牌230張，且須登記姓氏、電話，10點開賣後依序叫號，過號即失去購買資格，其餘消費者皆為候補。

▲許多人拿到號碼牌後在一旁坐著休息。（圖／記者黃士原攝）

▲拿到1號的許先生昨天晚上11點過來排隊。（圖／記者黃士原攝）

今日是I'm donut?開幕第4天，雖然是上班日、而且還有輕度颱風丹娜絲帶來的風雨，但仍未澆熄粉絲的熱情，10點開始營業前就發出190多張號碼牌，拿到1號的是昨天晚上11點就到現場的許先生，他說吃過另外2家的生甜甜圈，想品嚐看看I'm donut?的味道如何，最想買的是限定款「最台灣」及開心果口味。

▲I`m donut?甜甜圈台北首店販售15款甜甜圈。（圖／記者黃士原攝）

I'm donut?台北首店販售15款甜甜圈，其中12款經典口味分別是原味、抹茶、生法蘭奇、可可、草莓巧克力生法蘭奇、焦糖巧克力脆脆堅果、卡士達、覆盆莓鮮奶油、開心果鮮奶油、炒蛋、楓糖生火腿、海鹽焦糖培根，價格58元至118元。至於台灣限定的水果帕妃、香蕉奶茶、超台灣價格則是108元、108元、128元。

▲台灣限定口味之一「超台灣」是以滷肉飯結合甜甜圈的組合。（圖／記者黃士原攝）

台灣限定口味之一的「超台灣」，是主廚平子良太品嚐台灣的滷肉飯後，對其風味留下深刻印象，所以決定將這份美味融入甜甜圈裡，除了傳統滷肉的香氣，主廚也特別加進巴薩米克醋、蜂蜜等日式洋食元素，創造出帶有台灣風味卻又不失日式清爽感的全新口味。

▲焦糖布丁混搭生甜甜圈的「焦糖布町」。（圖／業者提供）

另外，「雪系町生ドーナツ」日本生甜甜圈專賣店開幕1個月後，再推3款新品，分別是焦糖布丁混搭生甜甜圈的「焦糖布町」、生甜甜圈混搭頂級榛果可可醬的「金莎可可」，以及與日籍客座主廚橋爪謙典合作的「提拉米蘇雪福」，售價75元至100元。

業者也將新品組合成新禮盒「經典再進化」，7月9日至7月20日購買（市價415元，組合內容包括提拉米蘇雪福、金莎可可、焦糖布町、優格藍莓、杜拜巧克力各一）即贈送花生乳加口味生甜甜圈1個，每日限量30組，數量有限，送完為止。