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全世界最好吃薯條將登台　富錦樹代理菲律賓「Potato Corner」

▲富錦樹集團又要引進菲律賓知名薯條專賣品牌「Potato Corner」。（圖／取自Potato Corner臉書）

▲富錦樹集團將引進菲律賓知名薯條專賣品牌「Potato Corner」。（圖／取自Potato Corner臉書）

記者黃士原／台北報導

成功引進東京人氣甜甜圈「I'm donut？」後，富錦樹集團將代理菲律賓薯條專賣品牌「Potato Corner」，目前已在人力銀行上召募員工，不過尚未公布開幕時間與地點。

Potato Corner是菲律賓知名薯條專賣品牌，創立於1992年，目前美國、韓國、印尼、中東等地都有分店，全球擁有超過2000家門市。該品牌以現炸薯條加上多款創意風味粉而聞名，口味有起司、烤肉BBQ（辣味）、烤肉BBQ（原味）、芥末、松露與肉桂糖，被網友封為「全世界最好吃的薯條」。

▲富錦樹集團又要引進菲律賓知名薯條專賣品牌「Potato Corner」。（圖／取自Potato Corner臉書）

▲「Potato Corner」擁有多種口味。（圖／取自Potato Corner臉書）

富錦樹集團引進的東京人氣甜甜圈「I'm donut？」，掀起一股搶購熱潮，不過近日被發現又有新動作，將代理引進菲律賓知名薯條專賣品牌「Potato Corner」，目前已在人力銀行上召募員工，但開幕時間與詳細地點還未公布。

▲「I'm donut?」開幕後就掀起搶購熱潮，颱風天一早仍有近200人到場等著買甜甜圈。（圖／記者黃士原攝）

此外，今日是I'm donut?開幕第4天，雖然是上班日、而且還有輕度颱風丹娜絲帶來的風雨，但仍未澆熄粉絲的熱情，10點開始營業前就發出190多張號碼牌，拿到1號的是昨天晚上11點就到現場的許先生，他說吃過另外2家的生甜甜圈，想品嚐看看I'm donut?的味道如何，最想買的是限定款「最台灣」及開心果口味。

▲I`m donut?甜甜圈每人限購15顆。（圖／記者黃士原攝）

東京超人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」購買規則每人限購15顆、上午9時起發放號碼牌230張，且須登記姓氏、電話，10點開賣後依序叫號，過號即失去購買資格，其餘消費者皆為候補。

▲LADY M推出父親節限定抹茶巧克力千層蛋糕。（圖／LADY M提供）

另外，父親節即將到來，紐約甜點品牌「Lady M」推出全新「抹茶巧克力千層」，嚴選義大利精品巧克力製成巧克力餅皮，再結合巧克力鮮奶油、抹茶餡，打造濃郁微苦口感，即日起限時19天開放預購，每日數量有限、售完為止。

關鍵字： 美食雲 富錦樹 菲律賓 Potato Corner 全世界最好吃的薯條

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