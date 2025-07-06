日月潭美食+1！伊達邵碼頭飯店首推乾式熟成牛排　邊賞景超chill

▲晶澤會館二樓的亞覓餐廳以預約制推出「乾式熟成分享餐」，為雙人設計。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／南投報導

南投日月潭是許多國人愛逛景點，但周邊美食多半以快炒、小吃攤販為主，遊客若想坐在湖景邊賞景悠閒吃美食卻不容易，尤其以伊達邵碼頭的選擇性更少。位在湖景旁的晶澤會館內的亞覓餐廳，首度推出乾式熟成牛排，且無時間限制，讓遊客坐在二樓遠眺湖景搭配牛排，享受悠閒時光。

日月潭向來是國旅最愛的熱門風景區之一，隨著暑假旅遊旺季到來，日月潭旅宿市場競爭日趨白熱化，旅宿業者以新型餐飲場域做出市場區隔，全力吸引遊客的目光。

▲坐落於伊達邵碼頭的晶澤會館，從客房就能看到日月潭的湖光美景。（圖／記者游瓊華攝）

坐落於日月潭伊達邵碼頭的晶澤會館7月起正式對外開放飯店二樓的「亞覓餐廳」，主打日月潭地區罕見的「乾式熟成牛排」，目前以預約制推出「乾式熟成分享餐」，為雙人設計，搭配星空圓頂包廂與季節限定的八款精釀啤酒，要讓遊客在此放慢腳步，享受美食。

晶澤會館營運長陳琳凱表示，亞覓餐廳自建專業乾式熟成空間，控溫於攝氏2度、濕度維持在75％，選用美國安格斯Choice等級紐約客原肉，進行21天以上的乾式熟成處理。熟成過程中，還特別加入威士忌與台灣原生馬告香氣，打造出森林木質與辛香調性，跳脫傳統熟成牛僅靠菌種風味構成的單一表現。

不僅如此，亞覓餐廳同步推出位於晶澤會館頂樓的「星空圓頂包廂」，空間採透明半球體結構，白天可遠望日月潭湖景，夜晚則可仰望星空，結合環形沙發與低色溫照明，營造靜謐的沉浸式用餐環境。

▲亞覓餐廳自7月起推出日月潭地區罕見的「乾式熟成牛排」。（圖／記者游瓊華攝）